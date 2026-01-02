Defensor del Pueblo: Próximo gobierno podrá definir reforma de Petroperú, no este mandato interino

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sugirió que el gobierno de José Jerí no tiene la legitimidad para decidir una reforma en Petroperú, sino que dicha facultad le correspondería al próximo mandato presidencial elegido en 2026.

Gobierno de Jerí no tiene legimitidad para decidir reforma

El titular de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que está mirando hacia cómo se cambia la matriz energética hacia el gas. Sostuvo que ello pasa por decisiones que quien esté como presidente en el próximo gobierno deberá abordarlo.

"Ese próximo gobierno va a tener la legitimidad necesaria para tomar las decisiones en representación del país, pero no este gobierno, este gobierno es interino", puntualizó.

Al ser consultado si es que está realizando un informe de ello o de la refinería de Talara y si es que está funcionando todo, Gutiérrez indicó que está haciendo un informe de todo Petro Perú "de sus activos y pasivos", entre ellas la refinería en mención que, en palabras del defensor del Pueblo, ya inició sus funciones.

"Yo digo con toda honestidad que es un tema muy objetivo, no es un tema político principalmente. Es analizar la viabilidad económica del mismoy creo que, en mi criterio personal, y todavía no concluyente, es que sí hay elementos básicos que nos permitan decir que Petroperú es viable", manifestó.

Es así como el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, manifestó que el actual Gobierno de José Jerí no cuenta con la legitimidad para decidir la reforma de Petroperú, ello a raíz del decreto de urgencia emitido para que se encargue su reorganización a Proinversión.