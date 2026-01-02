Defensor del Pueblo sobre crisis en Petroperú pese a inyección estatal: "No es que se han tirado la plata"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sostuvo que la crisis de Petroperú, a pesar de la inyección de dinero estatal, no estaría relacionada a actos de corrupción. Indicó que los directivos "han implosionado" y "tomado decisiones graves" en la actividad de la empresa petrolera para solucionar su difícil situación.

Ha habido mala gestión

De acuerdo al titular de la Defensoría del Pueblo, esta situación no se debe a una ineptitud por parte de las juntas directivas que ha tenido la empresa estatal en cuestión. Por el trabajo que ha venido realizando y, descarta que existan actos de corrupción y lo hará saber en el informe que presentará.

"No es que se han tirado la plata, no es que han robado o agarrado. Simplemente han implosionado, han tomado decisiones graves, como por ejemplo, dejar de refinar. Si una empresa su máxima utilidad está en el refinado y dejar de refinar. ¿Va a quebrar o no? Si sus mismos activos bajan, eso cualquier empresario lo va a reconocer", indicó Gutiérrez.

El defensor del Pueblo negó que exista una ineptitud de los altos cargos de Petroperú, sin embargo, dejó entrever que se buscó dejar el escenario actual. Sin echarle culpa al actual gobierno o gestiones anteriores, señaló que en su momento el Ministerio Público deberá actuar.

"Tendrá que verificar cuáles han sido los móviles para que el accionar de los funcionarios sean de una manera tal, que hayan puesto en riesgo a un activo tan importante para el país. Hay dos momentos preliminarmente que tenemos, en el 2020 y 2021", precisó.

En desarrollo...