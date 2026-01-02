Defensoría del Pueblo realizará informe sobre crisis en Petroperú y viabilidad económica

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis financiera y la mala gestión de la empresa estatal Petroperú continúa generando pérdidas económicas al Estado peruano. Ante ello, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez precisó que presentará un informe "estrictamente objetivo" para efectuar las futuras decisiones respecto a esta propiedad estatal.

Informe de Contraloría demostrará "forados económicos"

El representante de la Defensoría precisó que la participación de la entidad se sustenta para brindar un análisis objetivo por ser un asunto de interés público.

Durante su comunicación con Exitosa, indicó que busca "desmitificar" respecto a la "iliquidez financiera" de esta empresa estatal. Sin embargo, precisó que su evaluación no se ve "desde un parecer o la exquisitez de una opinión" sino desde "instrumentos objetivos".

En ese sentido, Gutiérrez reafirmó el carácter técnico, autónomo y constitucional que tendrá el informe respecto a la viabilidad de Petroperú y da "por superado intencionalidad de carácter política" y asegura que se centra en una evaluación "estrictamente objetiva". "La Defensoría tiene que decirle al país cuál es la realidad de Petroperú", señaló.

Según el representante de la Defensoría, calificar a Petroperú como una empresa en quiebra "es una opinión" y en el informe se podrá verificar "si es verdad o no esa opinión emitida".

"Si capta un sol va a ser con un interés leonino y ciertamente así ha ido manejándose Petroperú, pero por los forados económicos que la Defensoría tendrá que demostrar en qué momento, quiénes y cómo hicieron esos forados económicos", exhortó.

Opinión del Ejecutivo sería errada