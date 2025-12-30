Hernán Barcos habría rechazado oferta de FC Cajamarca por deudas y volvería a acercarse a Sport Boys

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El futuro de Hernán Barcos sigue dando de qué hablar en la Liga 1. El delantero, máximo goleador extranjero de Alianza Lima, habría rechazado la propuesta del FC Cajamarca por problemas de deudas y ahora su nombre suena fuerte para regresar a Sport Boys.

Hernán Barcos rechaza oferta de FC Cajamarca

En los últimos días, se conoció que Hernán Barcos estaba evaluando una propuesta del FC Cajamarca.

Sin embargo, el delantero habría decidido no aceptar la oferta debido a que el club solo se haría cargo del 50% de su salario, mientras que el resto dependería de patrocinadores.

La situación económica de la institución generó dudas en el jugador, que busca estabilidad para cerrar su carrera en la Liga 1.

"La respuesta ha sido positiva, pero hay que ajustar algunos detalles. SBA siempre ha sido claro con él: le ofrecen mucho menos que Cajamarca, pero no tendría problemas en cobrar su salario", reveló el periodista Diego Sotomayor, dejando entrever que el acercamiento a Sport Boys sigue firme.

¿Hernán Barcos jugará fuera de la Liga 1?

Por otro lado, se especuló sobre la posibilidad de que el delantero argentino se fuera al extranjero. Según el periodista Ramiro Aranda, la negociación con Wanderers se cayó debido a que apareció un equipo peruano que le ofreció un salario imposible de igualar por el club extranjero.

"Se cayó el pase de Hernán Barcos a Wanderers. Hasta ayer estaba todo dado para que el centrodelantero argentino de 41 años llegara, pero apareció un equipo peruano que le ofreció un salario imposible de igualar por el Bohemio", señaló Ramiro Aranda en su cuenta de X.

La despedida de Alianza Lima a Hernán Barcos

En diciembre, Alianza Lima anunció a través de sus canales oficiales que Hernán Barcos no seguirá vistiendo la camiseta blanquiazul, cerrando así un vínculo que duró cinco temporadas consecutivas.

Tras la noticia, el 'Pirata' se despidió de los hinchas de Alianza Lima, recordando a quienes siempre lo apoyaron y lamentando la sorpresa de su partida.

"Quiero despedirme de todo el pueblo blanquiazul de una manera tranquila, tal como llegué. Fueron cinco años muy lindos juntos, con cosas espectaculares, emociones y tristezas, pero sobre todo tuvimos un cariño, respeto y nos ganamos una admiración mutua", empezó Hernán Barcos.

Y añadió: "Cuesta despedirse, seguramente es lo mejor para todos. Deseo que el 2026 sea mejor. El pueblo blanquiazul estará siempre en mi corazón".

Hernán Barcos habría rechazado la oferta de FC Cajamarca por deudas y ahora su futuro podría estar en Sport Boys, donde tendría la seguridad de un salario estable y sería una pieza clave para el equipo.