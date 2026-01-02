Petroperú solo ha tenido 4 años de pérdidas en casi 6 décadas, señala Alejandro Narváez

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, señaló que la empresa estatal solo ha registrado pérdidas durante los últimos cuatro años de los casi 60 que tiene desde su fundación.

Narváez se pronuncia sobre crisis de Petroperú

En primer lugar, el extitular de la petrolera nacional, fue consultado sobre cuál es su opinión sobre que hay un grupo nutrido que están de acuerdo que Petroperú es una empresa que no cuenta con liquidez, que debería ser reorganizada totalmente y que inclusive debería tener una administración privada.

"El grueso de la gente, desafortunadamente, desconoce lo que realmente significa Petroperú y su cuenta. Hay una campaña masiva, interesada, una desinformación generalizada en los medios más importantes de nuestro país. Son pocos medios como Exitosa, que nos invitan para expliquemos la real situación de la empresa", explicó.

Además, sostuvo que desde que asumió la presidencia de la entidad estatal, en octubre de 2024, "no había ni un solo día que no hablaran mal de Petroperú".

Respecto a la postura de algunos exdirectivos de la empresa estatal o exministros de la cartera de Economía y Finanzas que consideran que Petroperú no es una empresa viable, sobre ello refirió que ello no es ético y calificó como "desatino".

"Despotrican, difaman, calumnian a la empresa donde ellos trabajaron, donde ellos recibieron ingresos, me parece deshonesto desde todo punto de vista, desleal, falta de principios. Solo puede pasar en el Perú (...) Petroperú tiene casi 60 años de vida y de estos 4 o 5 años ha tenido pérdida ", resaltó Narváez.

"Yo he dejado una empresa estabilizada"

En otro momento, consideró que Petroperú es una empresa "tan mediática, tan manoseada, politizada" y que los presidentes que ingresan ahí "no tienen un plan seguro".

"Decisiones absurdas, decisiones equivocadas. Pongo el ejemplo mío, a mí me comunican por terceros de que había sido removido de Petroperú yo no me he enterado, no me llamaron, nunca me convocó", refirió Alejandro Narváez.

En tal sentido, acotó que para remover al directorio existen tres motivos fundamentales establecidos en los estatutos y en la ley de la empresa: falta grave, renuncia voluntaria e incumplimiento de metas. "Yo he dejado una empresa estabilizada, no he cometido ninguna falta grave", subrayó.

Pese a afrontar actualmente una crisis y recientemente el Ejecutivo emitiera un decreto de urgencia que busca su reorganización, desde la perspectiva de Alejandro Narváez, Petroperú solo ha tenido cuatro años de pérdidas en casi seis décadas que tiene desde su fundación.