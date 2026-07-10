Max Carra se suma a "Feritac 2026", el fenómeno argentino será el segundo artista confirmado para la gran celebración de Tacna

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El cantante argentino Max Carra es anunciado como el segundo artista confirmado de FERITAC 2026, uno de los eventos más importantes del sur del país, y se presentará el próximo 27 de agosto en el Parque Perú de Tacna, como parte de las celebraciones por el aniversario de la Ciudad Heroica.

Cantante argentino se presentará en Tacna

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus, mientras continúa creciendo la expectativa por un espectáculo que reunirá a grandes figuras internacionales. Este anuncio se suma al de Chyno y Nacho, quienes fueron confirmados previamente como parte de la cartelera del festival.

Con esta nueva inclusión, FERITAC 2026 reafirma su apuesta por ofrecer un cartel de talla internacional. La incorporación de Max Carra, uno de los artistas argentinos con mayor proyección dentro de la música cumbia, urbana, y pop latino, amplía una programación que promete convertir esta edición en una de las más memorables de los últimos años.

El artista ha logrado captar la atención del público gracias a una propuesta fresca que combina cumbia, pop, ritmos urbanos y una fuerte presencia en plataformas digitales. Su crecimiento ha sido constante, consolidando una comunidad de seguidores en distintos países de Latinoamérica y posicionándose como una de las nuevas figuras de la escena musical argentina.

Max Carra ha construido su carrera a partir de un estilo auténtico y cercano a las nuevas generaciones, destacando por canciones que han conquistado millones de reproducciones y por una energía sobre el escenario que lo ha llevado a participar en importantes festivales y escenarios internacionales.

Éxitos como: "Tu jardín con enanitos", "UWAIE", "Por fin me animo", "El Trend" formarán parte de su repertorio para este festival. Su llegada a Tacna representa una oportunidad única para que el público peruano disfrute en vivo de uno de los talentos emergentes con mayor proyección del continente.

Su incorporación al festival complementa una programación encabezada por Chyno y Nacho, conformando una propuesta musical que reunirá diferentes estilos y generaciones en una misma celebración. La organización ha adelantado que aún quedan más artistas por anunciar, por lo que la expectativa entre los asistentes continúa creciendo.

FERITAC se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del calendario cultural y musical del sur del Perú, congregando cada año a miles de asistentes que disfrutan de conciertos, actividades culturales y una amplia oferta gastronómica y comercial. Para su edición 2026, la organización busca elevar nuevamente el nivel del festival con una cartelera internacional de primer orden.

El próximo 27 de agosto, Max Carra hará su debut en FERITAC 2026 con un espectáculo que promete poner a cantar y bailar al público tacneño. Con la venta de entradas ya habilitada a través de Joinnus, todo apunta a que el festival seguirá sumando expectativa con los próximos anuncios y se consolidará como uno de los encuentros musicales más importantes del país.