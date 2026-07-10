Flavio Cruz habría sido nombrado ministro de Trabajo para que logre reconocer a Fenatep, advierte exministro Vexler

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, Idel Vexler, exministro de Educación, advirtió que el nombramiento de Flavio Cruz como ministro de Trabajo podría tener como objetivo lograr el reconocimiento de la Fenatep, sindicato vinculado al Movadef, y así debilitar al Sutep. "Eso es preocupante", expresó.

Vexler opina sobre el nuevo ministro de Trabajo

Tras la inesperada renuncian de Freddy Solano como titular de la cartera de Trabajo en medio de cuestionamientos a raíz de una presunta documentación falsa, el presidente de la república, José María Balcázar tomó juramento al congresista Flavio Cruz para asumir el liderazgo de este despacho ministerial.

Respecto a esta designación, el exfuncionario Idel Vexler cuestionó la decisión del mandatario de llevar a cabo este tipo de decisiones "cuando ya están en plena transferencia" por lo que avizoró que tanto Cruz como el nuevo titular del Minedu llegarán junto con las nuevas autoridades que formarán parte de dichos ministerios.

"En el caso del Ministerio de Educación y en el de Trabajo bien se pudo poner a un viceministro, no había necesidad de nombrar ministros (...) a mí me ha preocupado mucho escuchar que una de las razones por las cuales se ha nombrado al señor Flavio Cruz como ministro de Trabajo es única y exclusivamente para reconocer a la Fenatep, vinculada al Movadef", objetó.

En tal sentido, calificó ello como "preocupante" porque desde su perspectiva "ante la salida de un gobierno querer reconocer a un sindicato que no es representativo sabiendo que existe el Sutep sería un gravísimo error".

"Espero que el ministro no vaya a cometer esa torpeza de ir al Ministerio de Trabajo solamente para crear el Fenatep, generar problemas con la representación del magisterio nacional que es reconocida y valorada a nivel nacional", añadió.

Flavio Cruz es el nuevo ministro de Trabajo

El último jueves 9 de julio, solo tres días después de haber designado a Jorge Marticorena Mendoza como ministro de Educación, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Flavio Cruz como nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en una ceremonia en Palacio de Gobierno.

El parlamentario de Perú Libre asume el cargo en reemplazo de Freddy Solano González, quien estuvo en el cargo desde el 29 de mayo del 2026 y presentó su renuncia irrevocable en el sector ayer.

Como vemos, desde la óptica del exministro de Educación, Idel Vexler, el nombramiento de Flavio Cruz podría tener como finalidad lograr reconocer la Fenatep, sindicato que está vinculado a Movadef por lo que se podría debilitar al Sutep lo cual catalogó como "preocupante".