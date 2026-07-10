Protesta en San Marcos: estudiantes toman la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas exigiendo cambio de dirección

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos enfrenta una jornada de protesta estudiantil tras la ocupación de sus locales. Los estudiantes piden abrir un canal de diálogo con las autoridades para atender reclamos acumulados. La acción, encabezada por el Centro Federado de Derecho y Ciencias Políticas, surgió por una serie de demandas que, según sus voceros, han quedado sin respuesta.

Las agrupaciones estudiantiles ocuparon la facultad desde la mañana del jueves 9 de julio para exigir la aprobación de un reglamento que permita impugnar y evaluar la labor docente y solicitar la remoción inmediata del director de la Escuela Profesional de Ciencia Política.

Estudiantes toman la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas exigiendo cambios administrativos

¿Cuáles son los reclamos de los estudiantes?

Los alumnos enumaron seis requerimientos. En las que figuran la aprobación del Reglamento de la Tacha Docente en el Consejo de Facultad, la destitución del director de la Escuela Profesional de Ciencias Políticas, el Dr. Francisco Carruitero Lecca y del director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, el Mg. Alexei Dante Sáenz Torres.

Como también, el retiro definitivo de la CEPRE de la Facultad, la eliminación de vacantes destinadas a la sede Villarica y garantías de que no se abrirán expedientes disciplinarios contra los alumnos involucrados en la ocupación.

Manifestante solicitan reunión

Las organizaciones informaron haber entregado una petición formal al decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política para instalar una mesa de trabajo y diálogo. Indicaron que este espacio será beneficioso para preparar medidas efectivas ante las variadas problemáticas que presenta la escuela y animaron a los dirigentes a ser partícipes como gesto de compromiso con el diálogo institucional.

Por otro lado, invitaron a ser parte de esta sesión a más estudiantes, talleres, colectivos, promociones de egresados y titulados, organizaciones pertenecientes a la Facultad a apoyar la acción de protesta y permanecer unificados en defensa de sus derechos.

Clases virtuales a causa de la protesta

Debido a la movilización, el desarrollo de las clases presenciales dentro de las instalaciones de la Facultad mencionada se vieron obligadas a dictarse de manera virtual para preservar la seguridad de los alumnos, mientras que las demás continuarán con sus actividades habituales.

Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNMSM se vio tomada en motivo de disconformidad por el desempeño de los principales dirigentes de la escuela de Ciencias Políticas, presentaron algunos puntos a solucionar mediante el diálogo después de año sin rescibir respuesta y soluciones.