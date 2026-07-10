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Grave situación en el norte

Alerta en Chimbote: Disminuye la aparición de aves marinas por falta de pescado en aproximadamente 30%

Debido a la falta de pescado se ha disminuido la aparición de aves marinas en el desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote, según su viceadministrador. Además, se ha reportado el fallecimiento de estos animales.

Disminuye la aparición de aves marinas por falta de pescado en Chimbote
Disminuye la aparición de aves marinas por falta de pescado en Chimbote (Foto: Composición Exitosa)

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 10/07/2026

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En el desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote se evidencia una considerable disminución de la presencia de aves marinas debido a la escasez de recursos marinos lo que ha generado una gran preocupación en la población. Además, este tipo de animales han amanecido sin vida.

Disminuye la presencia de aves marinas en Chimbote 

En Chimbote, en la región Áncash, la fauna marina atraviesa una complicada situación debido a que gaviotas así como pelícanos han reducido su presencia en un aproximado de 30%, de acuerdo a información brindada por el viceadministrador del desembarcadero de esta ciudad del norte del país.

"Anteriormente hemos visto la cantidad de aves que ha habido acá en la infraestrcutura y por alimento han estado aquí los animales. Ha cambiado un poco el ambiente del mar por lo que han tenido que emigrar", refirió Luis Laverian en declaraciones a TV Perú Noticias.

Además, sostuvo que se ha generado la ausencia de zarcillos por ejemplo así como de pelícanos y gaviotas. El viceadministrador de este desembarcadero chimbotano deslizó que lo más probable es que las aves marinas hayan emigrado hacia el sur "Huarmey o Casma".

Algunos animales han amanecido sin vida

Manifestó que ante esta situación trabajadores de este puerto les brindan a las pocas aves que aparecen residuos de recursos marinos que les sobran "lo suficiente para que ellos se mantengan", pero también lamentó que algunos de estas especies de animales, que no se alimentan, han perdido la vida.

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"Sabemos la cantidad de kilaje que ellos comen al día y no es creo que lo suficiente y es por ello que algunos animalitos han amanecido muertos. Segpun comentarios también en la playa hay pelícanos muertos, lobos marinos también. A veces por falta de alimento o el mismo pescador que hace alguna máquina porque les rompen sus redes", refirió.

Al ser consultado si es que la pesca se ha visto perjudicada por esta situación, el viceadministrador del desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote afirmó por ejemplo que el precio del bonito se mantiene entre 10 y 11 soles, precio el cual aseguró que se mantendrá.

"Ahorita el movimiento que vemos aquí en el desembarcadero es creo que ha levantado la pota", agregó Luis Laverian evidenciando que pese a la situación que atraviesa el desembarcadero, la pesca trata de mantenerse a flote.

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Es así como, una situación grave atraviesa el desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote debido a que según su viceadministrador la presencia de aves marinas se ha reducido en un 30% por la falta de pescado, su principal fuente de alimento.

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