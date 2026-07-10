Óscar de León recuerda con cariño a Gisela Valcárcel: "Es una de las mujeres más guapas del Perú"

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El cantante Óscar de León está de regreso en el Perú para participar en el Salsa Lima Festival 2026 que reunirá a una constelación de estrellas de la salsa este sábado 11 de julio en el Estadio de San Marcos.

Oscár de León recuerda con cariño a reconocida conductora peruana

El popular "Faraón de la Salsa" recordó con cariño y respeto a Gisela Valcárcel, a quien elogió públicamente y calificó como una de las mujeres más bellas del país. El artista venezolano aseguró que la conductora también es uno de los grandes referentes del espectáculo peruano.

"Es una de las mujeres más guapas del Perú, un referente del arte peruano", expresó el intérprete de éxitos como "Llorarás" y "Mujer de Arena".

Asimismo, Óscar de León se refirió al difícil momento que atraviesa su país, Venezuela, y lamentó no haber podido regresar debido a las complicaciones que enfrenta la nación.

"No he podido ir porque vivo en Miami y la pista de aterrizaje en Venezuela está destruida. Me apena mucho la situación de mis hermanos. Les envío todo mi amor, mi solidaridad y mi resignación por todo lo que están viviendo en estos momentos tan difíciles", manifestó el artista.

Lluvia de estrellas de la salsa en Lima

Óscar de León también brindó detalles de su participación en el Salsa Lima Festival 2026, donde compartirá escenario con Hildemaro, Charlie Cardona y Maelo Ruiz, quienes se mostraron emocionados por reencontrarse con el público peruano.

Incluso, Charlie Cardona celebra hoy su cumpleaños y adelantó que lo festejará este sábado en Lima junto a sus colegas y fanáticos.

El festival reunirá además a Víctor Manuelle, Jerry Rivera, La India, Tito Nieves, Yiyo Sarante, David Pabón, José Alberto "El Canario", Tony Vega, Andy Montañez, La Sonora Ponceña, Isaac Delgado, Bobby Valentín, entre otras grandes figuras de la salsa. Las últimas entradas continúan disponibles a través de Teleticket.