Corte de AGUA en Lima el 10 y 11 de julio: ¿Qué distritos se verán afectados, según Sedapal?

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal confirmó nuevo corte de agua en Lima. Descubre qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio programado para el viernes 10 y sábado 11 de julio. ¿Tu zona está en la lista?

Sin agua en Lima el 10 y 11 de julio: Motivo del corte

Mediante sus plataformas oficiales, Sedapal anunció la suspensión temporal del servicio durante el viernes 10 y sábado 11 de julio en diversos distritos de la capital.

De acuerdo al comunicado, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutarán con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y garantizar la continuidad del suministro sin inconvenientes a futuro. En ese marco, exhorta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del agua.

Ten en cuenta que la interrupción del recurso hídrico variará según el distrito, sector y horario establecidos para cada intervención en Lima.

Distritos afectados por corte de agua el 10 de julio: Horarios

A continuación, te detallamos el cronograma oficial con los distritos y las zonas afectadas, con el corte de agua así como los horarios establecidos para este viernes 10 de julio por Sedapal, para que puedas tomar tus precauciones a tiempo:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en El Paraíso del Sauce, Asoc. de Pobladores El Paraíso de Jicamarca. El corte también será en estas áreas del distrito:

Interrupción del servicio de agua en SJL.

En Lurín

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en P.J. Julio César Tello.

En Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. El Carabayllo. Cuadrante: Av. Túpac Amaru, Av. El Maestro Peruano, Av. Metropolitana.

En Lurigancho

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Alto Huampaní.

Sin servicio en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán zona J. UCV 152A-152B-153-153B.

Zonas de Lima sin servicio de agua el sábado 11 de julio

La empresa estatal precisó que la restricción temporal del recurso hídrico programado para el sábado 11 de julio afectará los siguientes sectores de la capital:

Sin agua en Ate

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en A.H. Huaycán zona N, UCV 174-B, 175, 176B Ampliación, UCV 177-177B, A.H. Huaycán zona O.

En Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. El Retablo. Cuadrante: Av. Alameda del Retablo, Av. José de la Torre Ugarte, calle Hipólito Unanue, calle Mariano Necochea, calle Bolognesi, Av. Túpac Amaru, Av. Belaúnde Oeste, calle González Prada, calle Monteagudo.

En Lurigancho

Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Alameda de Huampaní. Cuadrante: Urb. Sol de Huampaní 1ra, 2da, 3ra y 6ta etapa.

Con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura de abastecimiento, Sedapal anunció que habrá corte de agua en diversos distritos de Lima el viernes 10 y sábado 11 de julio. La medida alcanzará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales ubicados en las zonas comprendidas en el cronograma.