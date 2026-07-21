Suhaila Jad vuelve a lanzar indirecta contra André Carrillo: "Destruyó el hogar de mis hijos y los dejó tirados"

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Suhaila Jad ha vuelto a encender la polémica respecto a su separación de André Carrillo. La influencer española acostumbra compartir sus reflexiones en redes sociales y la más reciente narra el presunto abandono del futbolista hacia sus hijos, además de denunciar que vive atrapada en Brasil desde hace más de un año y que no puede viajar a su país natal.

Las nuevas indirectas de Suhaila Jad

El programa 'Magaly TV, la firme' expuso el nuevo mensaje que la española compartió en redes sociales, donde denunció que, presuntamente, Carrillo intentó enviar a su hijo de cuatro años con un chofer a un evento mientras él estaba ocupado con otros asuntos.

"El innombrable deja tirados a sus hijos para irse de fiesta y pretendía mandar con un chofer a su hijo pequeño, de cuatro años, a los bolos. Viene y va cuando quiere, pero nos tiene aquí en Brasil viviendo cuando hace casi un año que quiero ir a vivir a España ", expresó.

Por otro lado, aseguró que siente un gran amor por sus hijos y que junto a ellos ha formado una familia, presuntamente, a pesar de que André Carrillo ya no los visita desde hace aproximadamente un año. Jad arremetió contra el futbolista, asegurando que se cree más importante que todos.

"Lleva casi un año sin dormir con sus hijos, sin dedicarles ni un solo fin de semana. No me interesa porque no lo necesito para nada y no hay nada más feliz en mi vida que estar junto a mis hijos. Destruyó lo más sagrado de mis hijos , su hogar, y sigue complicando la vida porque él se cree con más derechos que nadie", agregó.

Suhaila Jad expone indirectas contra André Carrillo

Finalmente, dejó entrever que André habría impuesto límites económicos para sus hijos, pero estaría gastando grandes cantidades de dinero en otros placeres personales. "Los billetes de sus hijos para sus vacaciones le parecen caros, pero pagamos las vacaciones de su familia, gastamos en sus amigos, mujeres y más mujeres, fiestas, restaurantes... A mí no me interesa lo que él gaste y haga, pero a él sí le molesta cuando se trata de nosotros".

De esta manera, las nuevas declaraciones de Suhaila Jad reavivan la controversia en torno a su separación de André Carrillo y exponen un conflicto que, una vez más, se desarrolla públicamente. Mientras la influencer insiste en denunciar un supuesto abandono y desacuerdos por sus hijos, el futbolista no se ha pronunciado sobre estas recientes acusaciones.