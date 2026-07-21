¿Olvidó a Shirley? Pablo Heredia es captado en el departamento de Ale Fuller y yendo juntos al cine

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pablo Heredia y Ale Fuller volvieron a convertirse en protagonistas de la farándula luego de ser captados compartiendo más tiempo del esperado. Aunque el actor argentino aseguró recientemente que ambos retomaron únicamente su amistad, unas nuevas imágenes despertaron dudas sobre el verdadero vínculo que mantienen tras varios años de su ruptura.

¿Ale y Pablo pasaron la noche juntos?

Las cámaras de 'Magaly TV, la firme' registraron a Pablo Heredia ingresando al departamento de Ale Fuller durante la noche. De acuerdo con las imágenes difundidas, el actor permaneció varias horas en el inmueble y recién se retiró en la madrugada, un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores de ambos artistas.

Lejos de tratarse de un encuentro aislado, la pareja de actores también fue vista disfrutando de una salida al cine días antes. en las imágenes que fueron mostradas por Ric la Torre, ambos asistieron juntos a una función y, aunque intentaron mantener un perfil discreto, fueron reconocidos por algunos asistentes, alimentando aún más las versiones sobre un posible acercamiento sentimental.

Estas apariciones ocurren poco después de que Pablo Heredia revelara que había retomado la comunicación con Ale Fuller y que ambos mantenían una buena relación. Sus declaraciones apuntaban a una reconciliación en el plano personal, aunque sin confirmar un regreso amoroso, por lo que las recientes imágenes generaron diversas interpretaciones. También, es importante recordar que hace poco el argentino estaba saliendo con Shirley Arica.

La cercanía mostrada en ambas salidas ha provocado un intenso debate entre los seguidores de la expareja. Mientras algunos consideran que simplemente fortalecieron una amistad después del tiempo transcurrido, otros creen que las constantes reuniones podrían ser el inicio de una nueva etapa en su historia.

El fin del romance entre Pablo y Shirley

La popular 'Chica Realidad' utilizó sus redes sociales para compartir un extenso video en el que explicaba que había tomado la decisión de terminar su relación con Pablo, a pesar de que hace solo unos días se mostraba muy interesada en hacer que la relación funcionara. Según dijo, tomó esta decisión en el momento correcto, ya que no quiere que pasen más cosas entre ambos y prefiere dejar las cosas claras.

"Se acabó, finalizó. Así es la vida, continuamos para adelante, siempre como el elefante, porque somos buenos amigos, seremos amigos, y en eso es lo que hemos quedado. Yo preferí arreglarlo de una vez, porque, mientras más tiempo pase, peor se pone la cosa, así que prefiero decirle de una vez para que ya queden las cosas como tienen que ser, claras", expresó.

De esta manera, las recientes imágenes de Pablo Heredia y Ale Fuller compartiendo varias horas en privado y disfrutando de una salida al cine han reavivado las especulaciones sobre una posible reconciliación. Aunque ninguno ha confirmado un regreso sentimental, el acercamiento entre ambos continúa despertando el interés de sus seguidores y del mundo del espectáculo.