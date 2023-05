¿Por qué me fueron infiel?: Conoce 5 causas por las que tu pareja te falló

17/05/2023 / Exitosa Noticias / Consejos

Ser infiel en estos días se ha normalizado en la sociedad hasta el punto que es portada de diarios y sitios web. Sin embargo, afrontar una etapa de infidelidad es algo doloroso, siempre y cuando, hayas estado enamorada(o) de alguien. Hoy conoceremos cinco causas por las que tu pareja te falló.

¿Por qué la gente es infiel?

Según el blog Mejor con Salud, las principales causas de infidelidad se deben a múltiples factores desde cómo se da la relación, factores de autoestima, normas de convivencia social entre otros. Empecemos:

1. Deterioro de tu relación

"La rutina cansa" se escucha decir a muchas parejas que ya tienen ganas de salir de una relación, pero algunos no son capaces de decirle a la otra persona que quieren terminar con esta y prefieren buscar otras alternativas que satisfagan sus deseos y expectativas como pareja.

"El ir en direcciones diferentes" es muchas veces el detonante para que acontezca una infidelidad, ya que aparentemente tus deseos puedan ser compensados en otra persona que tú crees que sí las cumple.

2. Idealizar el amor

El amor es importante para una persona, pero idealizarlo tiene sus límites. Romantizar las escenas de celos, chantajes, entre otros aspectos emocionales, lo único que logra es apagar el fuego de la relación. El control excesivo y no dejar que interactúes con otras personas que no sea él (ella) asfixia una relación sana. Así que ama, pero no idealices lo tóxico, no lo permitas.

3. Creencias personales

Esto va más relacionado con la crianza o forma de ver la vida de cada persona, los valores que les hayan sido inculcados o que los ponga en práctica. Algunas personas ven como "saludable" para su relación de pareja "tener un encuentro casual" para reavivar su compromiso; sin embargo, este podría ser el primer paso para una infidelidad.

4. Atracción por lo prohibido

Lo prohibido provoca morbo y excitación en quien lo practica. Los encuentros esporádicos con otra persona que no sea tu pareja puede tener algo de adrenalínico, incluso, pero es una forma de romper ese estado de "compromiso" de fidelidad con tu novio(a). "Hasta que no te descubran, no estarás dañando a nadie", pulula en la mente de los infieles.

5. Inseguridad y baja autoestima

Si bien es cierto en una relación no todo es el físico, algunas personas consideran este punto como importante, y en ocasiones, para reafirmar su valor y considerarse como deseables, pueden jugar con la línea delgada de la infidelidad.

Estas son las cinco causas por las que quizá tu pareja te falló, y recuerda que si te fueron infiel hay que salir adelante: "no hay mal que por bien no venga".