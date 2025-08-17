Samuel Doria aceptó su derrota: Candidato boliviano anuncia apoyo a Rodrigo Paz en segunda vuelta

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Las elecciones en Bolivia dejaron como ganador a Rodrigo Paz Pereira, quien tendrá que disputar una segunda vuelta con Jorge Quiroga. Por tal motivo, el candidato de la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria, aceptó su derrota al quedar en tercer lugar, y que respaldará al vencedor en el balotaje.

Samuel Doria apoyará a Rodrigo Paz

En una conferencia de prensa brindada tras conocer los resultados preliminares al 90 %, el ahora excandidato reconoció el fracaso. Sin embargo, resaltó que dio todo de sí durante la campaña, pese a no conseguir el objetivo de ser el próximo presidente de la nación altiplánica. A través de redes sociales también se pronunció.

"Hoy podemos irnos a dormir tranquilos, hemos dado todo de nuestra parte, por eso no tengo ningún remordimiento, quise servir a Bolivia como presidente, pero no fue posible, pero mi amor por el país va a durar para siempre", expresó Samuel Doria.

Además, el postulante de Alianza Unidad, manifestó su conformidad con la derrota del oficialismo. También precisó que en la segunda vuelta brindará su apoyo a Rodrigo Paz, que se impuso en la contienda electoral con más del 30 % de los votos.

"El ciclo del MAS se acabó. Me comprometo a apoyar toda iniciativa que saqué a Bolivia de la crisis. Prometí apoyar al primero y ese candidato es Rodrigo Paz", sostuvo el candidato.

¿Qué proponía Samuel Doria?

Una de las propuestas que tuvo el candidato de derecha era el 'Plan de 100 Días'. Esto comprendía el abandono del modelo económico estatista. También se tenía previsto aplicar medidas de austeridad para reducir el déficit fiscal, con el fin detener las pérdidas producidas en los anteriores gobiernos.

Otra promesa de campaña fue el retiro de Bolivia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que lo distanciaría de países como Venezuela, Cuba y de otros ochos países de Centroamérica y el Caribe. Esto rompería con la ideología de izquierda en su política exterior.

Un proyecto que tenía Doria era el acercamiento y fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Además, el candidato tenía previsto reestructurar el sistema judicial boliviano y enjuiciar a los políticos responsables de la crisis económica que vive actualmente su país.

De esta manera, el candidato Samuel Doria reconoció los resultados preliminares y su derrota en la contienda electoral, durante una conferencia de prensa. También confirmó que apoyará en la segunda vuelta a Rodrigo Paz, quien acabó en primer lugar.