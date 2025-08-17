Franco Velazco mandó mensaje tras empate de Universitario: "La nueva Liga1 tiene mucho por limpiar"

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El empate que consiguió Universitario de Deportes en su visita a Sport Huancayo, no caló bien en tienda 'crema'. Tras las quejas de los jugadores y de Jorge Fossati por el gol anulado a Álex Valera, el administrador temporal, Franco Velazco, también se pronunció contra la Liga1 y les dejó un mensaje.

¿Qué dijo Franco Velazco?

A través de su cuenta de X, el dirigente compartió una publicación en la que manifiesta su descontento por la decisión arbitral. Desde su punto de vista, el fallo en el tanto invalidado, corresponde a un hecho consciente y no a un error humano por parte de la terna del video arbitraje.

"Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el "mal uso" de la tecnología de quienes la manejan. Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados en otros, etc. Pura coincidencia? La nueva Liga 1 tiene mucho por limpiar o, digamos, por hacer", expresó.

Mensaje de Franco Velazco en X.

El pronunciamiento del administrador temporal deja entrever que se estaría favoreciendo a unos y perjudicando a otros, en este caso, a Universitario de Deportes. Velazco considera que el VAR no está siendo la solución en cuanto a la impartición de justicia.

¿Cuál ha sido el reclamo de Universitario?

Durante el partido que el cuadro 'merengue' sostuvo con los huancaínos, ocurrió una jugada que generó la indignación de los ganadores del Apertura. A los 56 minutos, José Caravalí sacó un centro desde la derecha que Álex Valera terminó convirtiendo, sin embargo, el juez de línea levantó su banderín y el tanto se invalidó.

Esto hubiera significado el 2-0 para Universitario, sin embargo, a instancias del VAR, se confirmó el fuera de juego. Esto no fue del todo claro para los jugadores y directivos, que reclamaron por un mal manejo del sistema y las cámaras mal ubicadas, que no permitieron tener un ángulo claro de la acción.

Fuera de juego sancionado contra Universitario.

Posteriormente, Sport Huancayo consiguió el empate que sería definitivo y el empate que aleja a los 'cremas' de Sporting Cristal. El cuadro 'celeste' ha quedado como único líder con 16 puntos y se perfila para llevarse el Clausura y pelear por el título nacional en un eventual cruce de Playoff.

De esta forma, el administrador temporal de Universitario, Franco Velazco, lanzó un duro mensaje en contra de la Liga1. Según el directivo, existe una clara intención de perjudicar a su equipo por parte de los árbitros.