Karen Schwarz y Ezio Oliva vivieron momentos de angustia tras emergencia médica de su hija

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La madrugada del domingo 17 de agosto se convirtió en una de las más difíciles para la familia de Karen Schwarz y Ezio Oliva. Alrededor de las 3:30 a. m., la pareja se vio obligada a llevar de emergencia a su hija al hospital luego de percatarse de que presentaba un serio problema al respirar. El propio artista relató lo sucedido en sus redes sociales, donde expresó la angustia y el alivio que sintieron tras superar este episodio.

El inicio de la emergencia

Según compartió Oliva en su cuenta oficial de Instagram, todo comenzó cuando fueron despertados por un ruido inusual. "Nos despertamos con la tos ahogada de nuestra hija", narró el cantante. En un primer momento, pensó que no se trataba de algo grave; sin embargo, la intuición de Karen Schwarz resultó determinante. "Yo, medio dormido, pensé: 'ya se le pasará'. Pero ahí entró en acción Karen, como todas las mamás, con ese radar sobrenatural, y se tomó el tiempo de revisarla bien", relató el artista.

La reacción de los padres

El relato de Oliva refleja la tensión vivida esa madrugada. Al revisar a la niña, Schwarz notó que su respiración no era normal. "Se dio con la sorpresa: su pechito hacía un hundimiento raro debajo de las costillas al respirar", detalló el cantante. Fue en ese instante cuando ambos tomaron la decisión de actuar sin demora. "Me despertó de golpe y salimos corriendo a la emergencia, en pijama y con cara de susto", agregó, evidenciando la urgencia con la que vivieron la situación.

Diagnóstico médico

Una vez en el hospital, los especialistas confirmaron que la menor sufría un broncoespasmo moderado, una afección que compromete la respiración y que, de no ser atendida a tiempo, puede agravarse rápidamente. Gracias a la pronta intervención de sus padres, el cuadro pudo ser controlado por los médicos. No obstante, el diagnóstico exigió que la niña permaneciera hospitalizada para asegurar una recuperación completa.

Aunque la pequeña se encuentra fuera de peligro, este suceso recordó a muchos padres que la intuición y el instinto de protección pueden ser vitales para evitar consecuencias mayores. En medio de la preocupación, la pareja encontró alivio en la pronta recuperación de su hija y compartió su experiencia como un recordatorio de que, en temas de salud, nunca se debe bajar la guardia. La historia no solo mostró la vulnerabilidad de cualquier familia frente a emergencias, sino también la fortaleza y la unión necesarias para enfrentarlas.