Rodrigo Paz, candidato que lidera resultados al 90% en elecciones bolivianas: "No hemos ganado nada"

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Rodrigo Paz, el candidato a la presidencia de Bolivia que lidera lo resultado oficiales al 90% del conteo, brindó sus primeras declaraciones a la población y aprovechó para agradecer a su país.

Declaraciones de Paz

El candidato del Partido Democrático Cristiano, agradeció a su país por la confianza brindada, la cual se reflejó en su liderazgo en el conteo al 90% de los resultados electorales que coloca en segundo lugar a Tuto Quiroga, con quien pasará a segunda vuelta.

"Quiero agradecer en primera instancia a Bolivia (...), siempre Bolivia. Segundo agradecer a través de la patria a todos los hombres y mujeres que han hecho posible que la voz de los que no teníamos voz, y aquellos que no aparecíamos en encuestas, y aquellos que no existíamos, resulta que hay una Bolivia que no se la toma en cuenta", dijo Paz.

Posteriormente, resaltó que como candidato quiere reconciliar al país y recuperarlo en beneficios de los ciudadanos de a pie y no del Gobierno.

"Necesitamos estabilizar, generar gobernabilidad, generar un cambio en la economía para que la economía sea de la gente y no del Estado", enfatizó.

Asimismo, aseguró que buscarán comenzar una lucha frontal contra la corrupción y recordó que aún no se ha ganado nada, pues aún se debe llevar a cabo la segunda vuelta.

"No hemos ganado nada, tenemos el derecho a jugar una final que se tiene que ganar de aquí a dos meses. Yo tengo un dicho: Nada se gana hasta que se gana, hasta que no haya la firma de la vitoria tenemos que seguir trabajando y no descuidar", recordó a los presentes.

Finalizó indicando que Bolivia pide, no solo un cambio de Gobierno, sino un cambio en el sistema político que represente las necesidades de la ciudadanía.

Resultado oficial al 90%

Los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirma que el candidato de derecha del Partido Democrático Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, y el expresidente boliviano de Libertad y Democracia, Jorge 'Tuto' Quiroga, serán quienes se midan en segunda vuelta el próximo 19 de octubre.

El resultado fue de 32.04% para Paz y 26.9% para Quiroga, el resultado fue dado por el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, en una conferencia de prensa, en la que explicó que son resultados oficiales al 90%.

Es tras estos resultados que, Rodrigo de Paz brindó sus primeras declaraciones a la prensa y simpatizantes, luego de conocerse que lidera los resultados oficiales y pasará a segunda vuelta.