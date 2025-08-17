'Tuto' Quiroga, candidato que pasara a segunda vuelta según resultados al 90% en Bolivia agradece votos

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras el anuncio de los resultados electorales de Bolivia al 90% de conteo y conocerse que Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), son quienes pasarán a segunda vuelta de las elecciones presidenciales bolivianas el próximo 19 de octubre, el conocido Tuto Quiroga dio sus primeras declaraciones.

Tuto Quiroga declara tras conteo rápido

En sus primeras declaraciones de Jorge Quiroga en la casa de campaña ubicada en La Paz, el candidato que ha quedado en el segundo lugar en la primera vuelta de elecciones, señaló que lo que ha sucedido este domingo 17 de agosto es "inédito" y recordó que Bolivia es libre tal como lo dice su himno.

"Bolivia le ha dicho al mundo que queremos una nación que sea fiel a su himno diciendo 'Es ya libre, es ya libre este suelo y de ahora para adelante Bolivia va a ser libre por los siglos de los siglos", señaló.

Quiroga agradeció a los ciudadanos que acudieron a votar confiando en la democracia y considero que se ha dado un gran paso para una mejora en el país del altiplano.

"Hoy hemos dado un paso gigantesco hacia un mañana mucho mejor. Gracias de corazón, a todos los ciudadanos que hoy día salieron de su casa, que caminaron bajo el sol, que hicieron fila y esperaron pacientemente depositando su voto creyendo en la democracia, devolviéndonos a todos la fe en la democracia (...) hoy día ganó la democracia boliviana", dijo entre aplausos de sus simpatizantes.

Asimismo, agradeció a quienes votaron por él y a quienes acudieron a votar por otros candidatos opositores y oficialistas, pues manifestó su respeto por el voto popular. El candidato dio las palabras tras escuchar a Juan Pablo Velasco, quien lo acompaña como vicepresidente en la fórmula presidencial.

Resultado oficial al 90%

Los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirma que el candidato de derecha del Partido Democrático Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, y el expresidente boliviano de Libertad y Democracia, Jorge 'Tuto' Quiroga, serán quienes se midan en segunda vuelta el próximo 19 de octubre.

El resultado fue de 32.04% para Paz y 26.9% para Quiroga, el resultado fue dado por el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, en una conferencia de prensa, en la que explicó que son resultados oficiales al 90%.

De esta manera, el expresidente Tuto Quiroga agradeció la confianza de la ciudadanía como parte de sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados oficiales al 90% de las elecciones bolivianas.