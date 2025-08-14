Delincuente es abatido por agente de seguridad cuando intentaba robar una casa de cambio en Trujillo

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un robo frustrado tiene como protagonista a un agente de seguridad que no dudó en arremeter contra un delincuente que intentaba robar una casa de cambio en la ciudad de Trujillo. Todo el hecho fue registrado por una cámara de vigilancia que ahora está en manos de la policía.

Delincuente intenta robar casa de cambio en Trujillo

El acto ilícito fue grabado por una cámara de vigilancia, donde se observa a un empresario llegar a bordo de una motocicleta a una casa de cambio ubicada en una concurrente zona comercial de Trujillo, exactamente en la avenida Prolongación César Vallejo. En ella, se ve al hombre estacionar su vehículo, para que, segundos después, sea interceptado por un delincuente con arma en mano. Del susto, el empresario intentó protegerse en el negocio siendo perseguido por el ladrón.

Ante los gritos y pedidos de auxilio, entra en el hecho un valiente agente de seguridad de una casa de cambio cercana. En el registro visual, se observa al vigilante, con arma en mano, acercarse a la entrada del local apuntando hacia el malhechor. En ese momento le habría propinado un disparo que motivo que el sujeto intentará huir del negocio. Malherido emprende su intento de huida, sin embargo, el agente de seguridad termina por abatirlo.

Tras el hecho, personal de la Policía Nacional (PNP) y de serenazgo se acercaron al local para esclarecer los hechos. El sujeto fue identificado como Dani William Luján Chunga, de 53 años y de nacionalidad peruana. Posteriormente, la policía detuvo al agente de seguridad para que brinde su testimonio, que tiene un gran apoyo, gracias a las grabaciones de la cámara de vigilancia.

Protocolo en caso de asalto: ¿Qué hacer?

A continuación, estas son las acciones inmediatas a hacer tras ser víctima de un robo:

Actuar con tranquilidad y prudencia.

No resistirse y entregar sus pertenencias.

En caso de disparos cubra su cabeza, no intente corre o perseguir a los delincuentes.

Reporte el incidente a guardias, si se encontraran cerca.

De aviso a la policía con la dirección exacta del lugar y dicte un número al cual puedan contactarle.

No toque nada que pueda contener las huellas de los malhechores.

Acuda a levantar el acta correspondiente brindando toda la información que recuerde.

