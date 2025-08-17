Ricardo Morán sorprende con rápida decisión sobre imitador de Raphael en Yo soy

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última emisión de Yo soy, Ricardo Morán sorprendió al público con una inusual reacción durante el casting de Josué Quispe, joven participante que llegó para imitar al cantante español Raphael. Lejos de su estilo crítico y severo, el productor desató la sorpresa la sorpresa de sus compañeros en la mesa del jurado.

La reacción de los jurados

Luego que el joven terminara de cantar fue cortado por Ricardo Morán que para sorpresa de todos aprobó su imitación a los segundo de haber comenzado su performance. Jely Reátegui y Carlos Alcántara no pudieron ocultar su asombro frente a la rapidez con la que Morán otorgó el pase.

Acostumbrado a verlo examinar a detalle cada performance, destacaron la emoción del productor y siguieron su línea, dándole un "si" sin mayores rodeos. Entre risa, Alcántara comentó que parecía "querer batir récord", mientras animaban al joven a seguir cantando

Una historia detrás del casting

Josué Quispe contó antes de iniciar su audición que ya había participado en ediciones pasadas del reality, tanto en Yo Soy Kids como en Nueva Generación, interpretando a José José. Además, reveló que tenía una apuesta con un amigo. Si lograba avanzar de etapa recibiría un celular de alta tecnología. Asimismo, la aprobación de Morán llevó a exclamar que se había ganado el dispositivo móvil, lo cual desató la emoción del concursante.

Diferentes etapas

El jurado del programa de televisión resaltó que la propuesta de Quispe abre una nueva mirada a la imitación de Raphael, esta vez desde una versión más juvenil del artista. "Es superinteresante tener al mismo cantante, pero con 4 décadas de diferencia, ya que es otra voz, otra energía, otras canciones", mencionó Ricardo Morán.

Carlos Alcántara, quien es admirador del interprete español, le recomendó revisar sus películas para enriquecer aún más su caracterización. En ese sentido la participación de Josué Quispe marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia de imitadores de Raphael dentro de "Yo soy". Con el recuerdo de exponentes como Alberto Ravines, considerado el "Raphael peruano", el jurado valoró que ahora pueden contar con un artista que represente una etapa distinta del cantante español.

En ese sentido, el desafío para el joven imitador de Raphael será mantener el nivel de exigencia y conquistar tanto a los jurados como a la audiencia en cada presentación. De lograrlo, no solo avanzará en la competencia, sino que también podría consolidarse como uno de los imitadores más recordados del reality. Su camino recién empieza