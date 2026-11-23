23/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un joven identificado como Jaime Arian Silva Mariño, de 21 años, fue asesinado a disparos en los exteriores del mercado Unicachi, en San Martín de Porres. Según los testimonios recogidos en la zona, dos sujetos en una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego antes de escapar.

Ataque armado en una zona comercial

El crimen ocurrió en los exteriores del mercado Unicachi, en San Martín de Porres, donde un joven identificado como Jaime Arian Silva Mariño, de 21 años, fue asesinado a disparos. Según los testimonios recogidos en la zona, dos sujetos llegaron en una motocicleta lineal y lo interceptaron.

Los atacantes abrieron fuego contra el joven y, tras dispararle, escaparon a bordo de la motocicleta. La víctima recibió siete impactos de bala en plena vía pública, cerca de uno de los principales centros de abastos del distrito.

Una vecina que vive a pocos metros del lugar manifestó su preocupación por lo ocurrido. Aunque no presenció directamente el ataque, mencionó el sufrimiento que atraviesa la madre del joven y señaló que los hechos delictivos y las muertes se registran de manera frecuente en San Martín de Porres.

Asimismo, también expresó su preocupación por la inseguridad que afecta a los vecinos del distrito. El asesinato ocurrió en una zona concurrida, donde a diario se da actividad comercial y circulan muchas personas.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En exteriores del mercado Unicachi, en San Martín de Porres, sujetos a bordo de una moto lineal interceptaron a un joven de 21 años y abrieron fuego en su contra para posteriormente fugar del lugar, de acuerdo con testigos. Efectivos de la... pic.twitter.com/dMYKM5qDDL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 24, 2026

Policía realiza peritajes tras asesinato en SMP

Tras el ataque, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes a la comisaría de San Martín de Porres, llegaron hasta los exteriores del mercado Unicachi para acordonar la zona y facilitar las diligencias. Tras ello, peritos de criminalística inspeccionaron el lugar.

Por su parte, los vecinos expresaron su preocupación por el asesinato y lamentaron que este tipo de hechos violentos continúen ocurriendo en el distrito. Una residente de la zona, que vive cerca del mercado, exclamó su pesar por la muerte del joven y mencionó el sufrimiento que atraviesa su madre.

Asimismo, la vecina señaló que los asesinatos y otros hechos delictivos se vienen registrando de manera frecuente en la zona. Su testimonio reflejó la preocupación de los residentes ante los episodios de violencia ocurridos en esta zona de Lima Norte.

En tanto, los familiares del joven llegaron hasta la escena del crimen, pero evitaron declarar ante los medios de comunicación. Mientras tanto, la PNP continuó con las diligencias en los exteriores del mercado Unicachi para avanzar con las investigaciones e identificar a los responsables del asesinato.