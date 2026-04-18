PNP capturó en El Agustino a reclusa que fugó de hospital de Arequipa: Cuenta con requisitoria por trata de personas

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional capturó en el distrito de El Agustino a Viviana Rivadeneira Mariano, quien había fugado del Hospital Honorio Delgado Espinoza cuando se encontraba en estado de gestación en la región Arequipa. Vale indicar que, la mujer cuenta con con requisitoria por trata de personas agravada.

Burló custodia de agentes del INPE en Arequipa

Los efectivos policiales realizaron la intervención ayer viernes 17 de abril en la citada jurisdicción limeña como parte de un operativo de control de identidad. Hay que indicar que la mujer de 36 años cuenta con requisitoria vigente por el delito de trata de personas en territorio arequipeño.

Cabe recordar que, esta mujer se escapó del Hospital Honorio Delgado, localizado en la región Arequipa, llegó hasta este lugar debido a su avanzado estado de gestación. Fue en medio de dicho escenario que, la madrugada del 26 de enero, burló la custodia de las agentes del INPE y salió del establecimiento de salud.

En aquella huida las cámaras de seguridad del nosocomio registraron todo su recorrido por los diferentes ambientes del mencionado hospital regional hasta llegar a la puerta principal sin que nadie se pueda percatar de su escape que se registró al promediar las 3 de la mañana pese a estar bajo vigilancia de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Así fue la recaptura de reclusa que fugó de hospital

No obstante, Viviana Rivadeneira Mariano fue detenida en Lima por los agentes de la Policía Nacional cuando realizaban un patrullaje motorizado en las diferentes calles del distrito de El Agustino.

En consiguiente, al proceder a realizarle el control de identidad a la fémina las fuerzas del orden corroboraron que esta tiene una requisitoria vigente por el delito de trata de personas agravada.

Durante su conversación con la Policía afirmó que dio a luz en una clínica privada de Arequipa. Posteriormente a su detención, tuvo que atravesar los exámenes correspondientes de acuerdo a ley y por último fue puesta a disposición de la Unidad de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú.

En síntesis, luego de que una mujer burlara la custodia por parte de personal del INPE que tenía al ingresar al Hospital Honorio Delgado Espinoza, la madrugada del 26 de enero, agentes de la Policía Nacional lograron su captura tras un patrullaje en diversos puntos del distrito de El Agustino. La detenida tiene una requisitoria vigente por el delito de trata de personas agravada.