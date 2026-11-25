25/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de violencia armada sacudió el distrito de Villa El Salvador, al sur de Lima, donde un conductor fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en plena vía pública tras ser interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Crimen en vía pública

El ataque se produjo en el cruce de las avenidas Separadora Industrial y 3 de Octubre, en las inmediaciones de la estación de la Línea 1 del Metro de Lima y del sector 6 de Agosto, generando alarma entre los residentes de los alrededores.

La víctima fue identificada como Gabriel Zegarra Vásquez, de 45 años, quien conducía el automóvil de placa BLD-135 y perdió la vida desangrado en el lugar a consecuencia de los impactos de bala, sin que pudiera recibir asistencia médica. Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron a bordo de la motocicleta con dirección hacia la avenida Pachacútec.

Crimen ocurrió durante la tarde.

Hipótesis policial, diligencias y reclamo vecinal

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, el crimen se habría tratado de un ajuste de cuentas debido a que el vehículo estaría vinculado a reportes de tráfico de terrenos, línea de investigación por la que las autoridades no descartan que la víctima mortal guarde relación con ese ilícito.

En la escena, peritos de criminalística recogieron hasta 7 casquillos de bala como parte de las primeras diligencias para reconstruir la secuencia del ataque y determinar el móvil exacto.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Un conductor que estaba en el interior de su vehículo fue acribillado en el cruce de la avenida Separadora Industrial con 3 de Octubre. De acuerdo a información preliminar, dos sujetos a bordo de una moto lineal interceptaron la unidad y abrieron... pic.twitter.com/QTkZagsvqe — Exitosa Noticias (@exitosape) November 26, 2026

El trabajo de campo también comprende la inspección del vehículo, el levantamiento de evidencias balísticas y la identificación de los responsables que escaparon hacia la avenida Pachacútec, en coordinación con la Fiscalía de turno.

En paralelo, vecinos del sector expresaron su preocupación por la repetición de este y otros tipos de hechos violentos en la zona y demandaron mayor presencia de las autoridades para reforzar la prevención del delito.

El asesinato de Gabriel Zegarra Vásquez en Villa El Salvador vuelve a poner bajo la lupa la inseguridad en Lima sur y abre una investigación policial centrada en un presunto ajuste de cuentas ligado al tráfico de terrenos. El hallazgo de los casquillos en el lugar y las diligencias en curso buscan esclarecer el móvil y dar con los autores del ataque.