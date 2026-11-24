24/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un violento ataque armado contra una barbería al paso dejó dos hombres muertos y otras dos personas heridas en el distrito de San Martín de Porres. El atentado ocurrió frente al mercado modelo San Diego y, por la modalidad del crimen, no se descarta que esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas.

El hecho se registró aproximadamente a las 9:00 p. m. de ayer, en el cruce de las calles Santa Verónica y Santa María de los Ángeles. Según información policial, los responsables llegaron a bordo de cuatro motocicletas y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el establecimiento.

Durante el ataque se habrían efectuado más de 19 disparos, algunos de los cuales alcanzaron una veterinaria y un restobar ubicados en los alrededores. Las víctimas mortales fueron identificadas como Jason Enrique Rodríguez Parra, de 36 años, y Franklin José Rivera Llacua, de 29, ambos de nacionalidad venezolana.

Presunto ajuste de cuentas

En tanto, los heridos fueron identificados como Ninoska De Los Angeles Millán Cubiño, de 36 años, y un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida, quien sería el vigilante del mercado. Ambos resultaron afectados durante la balacera y fueron parte de las víctimas del violento episodio.

Un testigo cuestionó la actuación de dos efectivos policiales motorizados que, según su denuncia, se encontraban cerca del lugar cuando ocurrió el atentado, pero no intervinieron. "Ellos han estado acá sentados. Había un patrullero aquí con personal, pero no hicieron nada (...) arriba, han dejado una granada, pero ya le han desactivado", contó.

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La situación generó preocupación entre los vecinos, pues a una cuadra de la escena del crimen funciona una central de emergencias de Serenazgo de la Municipalidad de San Martín de Porres. Tras el ataque, la zona fue acordonada por agentes de la comisaría de Pro, mientras peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes.

Minutos después del atentado, también se conoció que los presuntos atacantes habrían grabado el momento en que realizaron los disparos. Este detalle será parte de las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen. Por ahora, la Policía no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

Es así que, las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del atentado. La grabación que habrían realizado los atacantes durante la balacera podría convertirse en una pieza clave para esclarecer el crimen, cuyo móvil todavía no ha sido confirmado, aunque se investiga un posible ajuste de cuentas.