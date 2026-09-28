Familiares de Susy Aponte, la 'China Polo', deciden que su dominical "no va más": "Quieren vivir en paz y tranquilos"

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ya han pasado días desde que en las inmediaciones del mercado de Caraz, en Áncash, la comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte', conocida como la 'China Polo', dejó de existir tras ser atacada a balazos cuando realizaba actividades partidarias. Ahora, luego de su velatorio y posterior entierro, sus familiares han decidido que el programa que conducía 'China Polo Dominical' llegue a su fin, así lo ha revelado Lourdes Sacín, amiga y compañera de la periodista.

El fin del programa 'China Polo Dominical'

A través de sus redes sociales, la madre del hijo de Andy V, recurrió a sus redes sociales para informar de la decisión de los seres queridos con respecto al espacio digital que la periodista tenía y en el que denunciaba todo tipo actos irregulares que, según sus investigaciones, habrían realizado diversas autoridades inclusive gubernamenntales y policiales.

"Acabo de hablar con la familia de la 'China Polo' y les comunico que el programa 'China Polo Dominical' no va más. Ellos al igual que nosotros queremos vivir en paz y tranquilos. Solo esperar que se llegue al autor intelectual, para que su muerte no quede impune", se lee en el post que comparió en su cuenta de Facebook oficial.

Para brindar mayor detalles y profundizar con más claridad sobre esta medida de la familia de Aponte Polo, Lourdes Sacín decidió realizar un video que también fue publicado tanto en su Facebook como en Instagram.

"En realidad yo creo que es una decisión de ellos, pero que al mismo tiempo también puedo compartir y entender porque quieren vivir en paz, quieren tranquilidad y yo también quiero eso. Como acá en las autoridades no hay mucha confianza en que se encuentre realmente al autor intelectual (del asesinato de la 'China Polo')", señaló.

Lourdes Sacín lamenta que hayan callado "mediante un crimen" a la 'China Polo'

La también mujer de prensa lamentó que quienes están detrás del crimen de la candidata al GORE Áncash hayan logrado callarla mediante un crimen y que no ha sido por las buenas o mediante una acción legal sino a través del temor.

"Como muchos periodistas y comunicadores dijeron que ellos habían visto como una especie de mensaje la forma en que murió ella porque no fue un lugar desolado ni en una noche oscura, no. Fue en un mercado a plena luz del día delante de muchas personas", afirmó.

Es así que, Lourdes Sacín informó mediante sus redes sociales que la familia de Susy Aponte, la 'China Polo', han decidido tra su fallecimiento que se ponga fin a su programa 'China Polo Dominical'.