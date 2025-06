Terror en Carabayllo: Padre e hija salvan de morir tras ataque con explosivo en negocio familiar

En Carabayllo, un sujeto detonó un explosivo dentro de un local que se encontraba en pleno funcionamiento. En ese momento, el dueño del negocio se hallaba en el interior junto a su pequeña hija, salvándose de milagro del ataque criminal.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho ocurrió en horas de la madrugada de este jueves 19 de junio. El local de eventos se encuentra ubicado en la cuadra 2 de la avenida Túpac Amaru en el distrito de Carabayllo.

En tal sentido, se conoció que el dueño del salón de recepciones 'Bello Horizonte' permanecía junto a su menor hija dentro del lugar; ellos realizaban las tareas escolares de la pequeña cuando de pronto, un presunto delincuente llegó hasta el local y se acercó a la puerta principal encendiendo el artefacto explosivo y en tan solo segundos este estalló.

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y pudo captar en imágenes los daños materiales que dejó este ataque producto de que la onda expansiva destrozó por completo las lunas que cubren la entrada del negocio, así como también, la propia infraestructura.

Asimismo, nuestro medio pudo mantener diálogo con el dueño del local afectado, quien prefirió mantener su identidad en secreto, a fin de evitar problemas futuros. Según detalló, no se encontró ninguna nota extorsiva en el lugar.

"Yo estaba acá haciendo la tarea de mi hijita y por suerte no nos ha pasado nada. Yo he estado haciendo limpieza y no hay nada", dijo el propietario del local, quien además, manifestó que no había recibido ninguna amenaza previa al ataque.