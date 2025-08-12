Christian Cueva responde a Pamela López tras acusaciones: "Niego tajantemente las afirmaciones"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El futbolista Christian Cueva rompió su silencio luego que su expareja, Pamela López, lo acusara públicamente de intentar comunicarse con Paul Michael, su actual pareja. En declaraciones para un programa televisivo local, la empresaria trujillana no solo denunció este supuesto acercamiento, sino que también identificó a la persona que, según ella, habría sido el vínculo entre Cueva y la cantante Pamela Franco.

Negación de los señalamientos

Tras la emisión del programa, el futbolista recurrió a sus redes sociales para responder lo dicho por López. A través de una historia en su cuenta de Instagram, Cueva negó de forma categórica cualquier intento de comunicación con Paul Michael o personas cercanas a su expareja.

"A la opinión pública debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López, por ello tomaré las acciones legales respectivas", expresó el deportista, dejando abierta la posibilidad de iniciar procesos judiciales en defensa de su imagen.

Christian Cueva niega acusaciones.

La denuncia de Pamela López

Horas antes, Pamela López participó en el programa televisivo local para relatar lo que calificó como un nuevo episodio de hostigamiento en su vida privada. Según su testimonio, su pareja recibió mensajes y llamadas efímeras de WhatsApp que, de acuerdo a sus investigaciones, provenían del entorno de Christian Cueva.

Identificación del presunto intermediario

Durante la conversación con los conductores del programa, López señaló que la comunicación habría llegado desde el teléfono de un hombre conocido como "Mariño". Según la empresaria, esta persona ya había tenido un papel relevante en el pasado de la familia Cueva López.

"Cuando me muestra resulta que se trataba de un tipo que se hace llamar Mariño, un tipo chimbotano que por años dejó de hablarle cuando yo me enteré de todo lo que hacían juntos. El le presentó a la Pinocha en su casa y actualmente viven juntos en Ecuador", declaró López

Un vínculo con antecedentes

La empresaria afirmó que este sujeto, apodado "Mariño", fue el primer nexo que unió a Cueva con Pamela Franco, lo que habría dado inicio a la relación extramatrimonial que ambos hicieron pública años después. Añadió que, en algún momento del pasado, este hombre la buscó para ofrecerle disculpas por su comportamiento.

El enfrentamiento entre Christian Cueva y Pamela López suma un nuevo capítulo marcado por denuncias, negaciones y advertencias legales. Con el nombre de "Mariño" como nuevo protagonista en esta disputa, poniendo así a la pareja en el centro de la atención pública.