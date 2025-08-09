Keiko Fujimori envía duro mensaje a Gustavo Petro en defensa de la isla Santa Rosa: "Con el Perú no te metas"

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, compartió en su cuenta de X un duro mensaje contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras acusar al Perú de "copar" "territorio colombiano" y "no reconocer la soberanía peruana sobre la Isla Santa Rosa".

Keiko Fujimori arremete contra Gustavo Petro

Tensión limítrofe entre Colombia y Perú. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que el Gobierno peruano violó el Protocolo de Río de Janeiro firmado en 1934 al apropiarse de la isla Santa Rosa, que, según él, sería territorio colombiano.

En ese marco, en una inédita celebración por los 206 años de la Batalla de Boyacá, realizada en el municipio de Leticia, en el Amazonas, el mandatario sostuvo que "Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre esa isla y desconoce a las autoridades de impacto impuestas en la zona".

Dichas afirmaciones causaron gran impacto en nuestro país, precisamente en el ámbito político. Pues bien, en la mañana de este sábado 9 de agosto, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, compartió un video acompañado de un polémico mensaje dirigido contra el homólogo colombiano de Dina Boluarte.

En primer lugar, le recordó a Petro, su pasado como guerrillero del M-19 desde 1978, cuando residía en Zipaquirá (al norte de Bogotá) y cursaba segundo grado de Economía en la universidad. Seguidamente, en el material audiovisual, se ve al expresidente Fujimori resaltando que dicho movimiento "asaltó y tomó el Palacio de Justicia (de Colombia) en 1985 con la muerte de 94 muertos".

"El Perú no caerá en las cortinas de humo del guerrillero Gustavo Petro. No hay conflicto entre nuestros pueblos; el único es el que él inventa", señaló en un inicio, la hija de Alberto Fujimori.

Defiende soberanía peruana sobre Isla Santa Rosa

Pero no todo quedó ahí, ya que Keiko Fujimori siguió con su mensaje, asegurando que Perú no caería en cortinas de humo que crearía Gustavo Petro con la intención de "no atender las problemáticas reales de Colombia", tal como afirmó María Alejandra Trujillo, periodista y consultora política de ese mismo país.

Por último, sostuvo que no existe conflicto entre ambas naciones y defendió la soberanía peruana sobre la Isla Santa Rosa, en la región de Loreto.

"No hay conflicto entre nuestros pueblos; el único es el que él inventa. Nuestra soberanía permanecerá y nuestro cariño al pueblo hermano de Colombia, con quienes nos unen años de paz, es inquebrantable. Petro: con el Perú no te metas, sabemos luchar y derrotar al terror", indicó.

De esta manera, Keiko Fujimori sorprendió en su cuenta de X con un duro mensaje contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmando la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa.