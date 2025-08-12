Darinka Ramírez inicia demanda legal contra Jefferson Farfán, asegura su abogado

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Darinka Ramírez presentará una demanda por alimentos contra su exsaliente y exfutbolista, Jefferson Farfán, debido a que aún no llegan a un acuerdo acerca del monto de alimentos que deberá cubrir hacia la hija que tienen en común.

Presentará demanda por alimentos

Luego de que el exfutbolista no se presentara en los dos acuerdos de conciliación, Darinka Ramírez anunció el inició de su batalla legal, en el programa 'Ponte en la Cola' de Latina Televisión.

Acompañada junto a su abogado Wilmer Arica, detalló que hasta el momento no se ha fijado una pensión por alimentos para la menor de edad y que Farfán cumple con una pensión que él mismo ha establecido: " Vamos a solicitar al Poder Judicial que se fije una pensión a favor de la menor", comunicó el abogado durante la emisión del programa.

La expareja sentimental de Farfán confesó, además, que Jefferson no ve a su hija desde hace 4 meses, luego que los conductores del programa le consultaran si el empresario visita a su hija

"No, ya van cuatro meses desde la denuncia que ya no la ha visto a mi hija, eso que nadie le ha negado la visita, indicó la madre de la menor de edad.

Otro de los temas mencionados durante la entrevista fue sobre el monto que actualmente Jefferson Farfán deposita a la menor. Darinka admitió el pago de S/ 3500, por parte del exjugador de la selección peruana, que comprende dinero para el pago del departamento donde vive y la nana que cuida a la niña. Sin embargo, el abogado Wilmer Arica, indica que existen otros gastos no considerados y que se van acreditar al Poder Judicial.

Darinka cuenta con medidas de protección

Darinka Ramírez solicitó medidas de protección el 3 de abril pasado luego de presentar una denuncia por violencia psicológica en la comisaría de Jesús María. El pedido fue atendido de manera inmediata y a los pocos días fue dictada la medida en contra de Jefferson Farfán. A raíz, de la denuncia el empresario cuenta con medidas de alejamiento y se le prohibió el hostigamiento psicológico hacia su expareja.

Luego que Jefferson Farfán no se acerque a la última audiencia de conciliación, Darinka Ramírez anunció en un medio de comunicación que iniciará un proceso judicial por demanda de alimentos contra el exjugador, además confesó que este no ve a su menor hija desde que puso la denuncia por violencia psicológica.