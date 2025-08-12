Trasladan de emergencia a pacientes de embarcación incendiada en Ucayali hacia Lima mediante el SAMU

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Salud

Dos trabajadores de la provincia de Atalaya, en Ucayali, resultaron con graves con quemaduras luego de que una motobomba utilizada para traspasar combustible se incendiara cuando los hombres se encontraban en la operación de descarga hacia un camión cisterna. Tras el siniestro, los dos pacientes fueron trasladados de emergencia a Lima a través del SAMU.

Trabajadores fueron trasladados de emergencia

El fuego se esparció rápidamente y dejó con serias heridas a los dos hombres identificados como José Mozombite Matute, de 25 años de edad, con quemaduras en rostro y manos; y Jhefry Pineda Matute de 55 años de edad, quien presenta quemaduras en el 65 % del cuerpo y está conectado a ventilación mecánica, siendo este último el paciente en estado de mayor gravedad.

Ante la gravedad de ambas situaciones, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), el Seguro Integral de Salud (SIS) y con el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), se coordinó el traslado de los dos pacientes para que sean atendidos en hospitales con mayores capacidades.

Los dos auxiliados, que permanecían en el Hospital Itinerante de Atalaya fueron trasladados a la capital para recibir atención médica especializada. Por un lado, Mozombite Matute fue referido al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, mientras que Pineda Matute fue llevado al Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en el Cercado de Lima.

Se realizó el traslado desde el Hospital Itinerante de Atalaya hacia la capital

Cerca de 100 traslados aeromédicos durante este año

El personal médico aprovechó en trasladar a tres pacientes más: dos menores de edad de 10 y 16 años, y un bebé de cinco meses de nacido. Los tres fueron referidos a diversos centros médicos de la capital como el Hospital Arzobispo Loayza, el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y el Hospital Cayetano Heredia.

Durante este año, el SAMU ha realizado 96 traslados aeromédicos. De esa cifra, 61 son menores de edad, 31 de ellos recién nacidos. Las regiones con mayor número de traslados vienen siendo Puno, Ucayali, Huánuco, Piura, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Apurímac, hasta la fecha.

El SAMU indicó que en lo que va del 2025, ha habido un incremento del 325% de vuelos médicos, con respecto a enero a julio del año pasado. Esta acción disminuye el riesgo de muerte por casos de urgencias y emergencias en las regiones del país que no cuentan con hospitales o institutos especializados.

Este martes 12 de agosto, gracias a la acción coordinada entre el Minsa, SAMU y el apoyo de la Fuerza Aérea, se pudo trasladar a los dos hombres con quemaduras de alta gravedad desde la provincia de Atalaya hacia la capital para que reciban atención médica especializada.