Alcalde de Pataz anuncia protesta contra el Ejecutivo: "El 25 de agosto inicia una marcha de sacrificio"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los altos índices de criminalidad y el olvido por parte del Poder Ejecutivo el alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, anunció una marcha en la capital. La autoridad tomó esta decisión debido a la falta de diálogo por parte del Estado para darle una solución a los problemas que afronta su localidad.

Compromiso nulo del Ejecutivo

En conversación con Exitosa, el burgomaestre, manifestó que realizará una "marcha de sacrificio" desde su jurisdicción hacia Lima, debido a que el gobierno central ha incumplido su compromiso con la ejecución de un proyecto de carreteras.

"Si la provincia de Pataz toma una decisión para ser atendidas, que no nos vean como revoltosos o gente que no entiende el diálogo. Ayer estuve en el MTC y me ponen una fecha que sería para octubre, yo no lo acepto. El 25 de agosto inicio una marcha desde Pataz hasta la ciudad de Lima", expresó Carlos Mariños.

El alcalde de Pataz anuncia marcha.

Según el alcalde, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fue atendido por el director de Provías Nacional, Iván Vladimir Aparicio Arenas, junto con otros funcionarios. Tras más de un año y medio sin expediente técnico, decidió no aceptar la oferta que le dieron.

"Hay un expediente del tramo Taybamba - Chahual que lleva desde el 2019 y de Tayabamba - Mamaguaje del 2022. Esto viene de hace rato. Creo que yo que falta ser drásticos, medidas claras y voluntad, para destrabar todo, sino es un paseo a los pueblos", sostuvo la autoridad provincial.

Expediente técnico cuenta con presupuesto

Acerca de los documentos para las obras de estas vías, Aldo Carlos señaló que espera un compromiso por parte de Dina Boluarte de colocar la primera piedra, sin embargo, no es optimista y considera que es muy difícil, dado el escenario que se ha encontrado al hablar con las autoridades en Lima.

"El día de hoy pregunté: ¿Asumamos que terminan de elaborar el expediente en octubre? El compromiso de la presidenta es colocar la primera piedra este año, pero cómo lo cumplirán si se viene un proceso de licitación. Segundo, no sé si tiene un presupuesto para ejecutar por emergencia. Me dijeron que sí había recursos", indicó.

Por último, la autoridad patacina señaló que el 14 de agosto se realizará una mesa de trabajo en Trujillo, le informarían sobre los recursos asignados para una posible futura ejecución.

De esta forma, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, anunció una marcha desde su provincia hasta Lima en protesta contra el Ejecutivo. El burgomaestre sostiene que el Estado tiene olvidado a su localidad.