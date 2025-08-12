Topógrafos colombianos en Santa Rosa: "Policía se encargará del procedimiento", asegura representante de Migraciones

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tensión diplomática entre Perú y Colombia continúa. La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino este martes a dos ciudadanos colombianos que se encontraban realizando actividades topográficas en el distrito de Santa Rosa, en Loreto. Posteriormente, fueron derivados a la comisaría local, hasta la que llegó un representante de Migraciones para dar mayores alcances respecto a este hecho.

Topógrafos colombianos identificados

Al ser intervenidos los dos hombres de nacionalidad extranjera manifestaron a los agentes de seguridad que no contaban con algún permiso o documento que les permita ejecutar labores en la zona. Además, acotaron que se dirigieron al distrito de Santa Rosa como parte de su trabajo en una empresa constructora que está creando un muelle hace 8 años en la frontera de su país.

En tal sentido, los topógrafos fueron identificados con los nombres de Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, provenientes de Bogotá y Leticia. Además, de acuerdo a información policial, los hombres realizaban mediciones con GPS satelital.

Representante de Migraciones llega a comisaría

A la comisaría de Santa Rosa se apersonó Marcial García, representante de Migraciones, quien a su salida del establecimiento policial dialogó con los medios de comunicación y brindó mayores detalles sobre lo que procederá con este caso.

El miembro de la entidad expresó que no puede brindar ningún tipo de información. No obstante, aseguró que el control migratorio en la frontera se está llevando a cabo con total normalidad. En tal sentido, acotó que la Policía serán los encargados del procedimiento de la investigación de los topógrafos colombianos.

Representante de Migraciones acudió a comisaría de Santa Rosa en Loreto tras intervención de topógrafos colombianos en territorio peruano: "La Policía se va a encargar del procedimiento"



Además, al ser consultado sobre cuál es el trabajo de Migraciones en la localidad, Marcial García respondió: "En esta zona de frontera el trabajo de Migraciones es netamente la actividad de control migratorio. Ingreso y salida de ciudadanos, tanto nacionales como ciudadanos extranjeros".

Colocan bandera colombiana en Santa Rosa

Además de la intervención de estos dos ciudadanos colombianos, más temprano, se reportó que el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, izó una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, ubicado en la región Loreto. Este acto fue grabado y posteriormente publicado en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Publicación de Daniel Quintero en su cuenta de 'X'

