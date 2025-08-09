Escándalo en centro comercial: Madre e hija golpean a la amante de un hombre tras descubrir infidelidad

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En un concurrido centro comercial de Barranquilla, Colombia, un escándalo se desató cuando una madre y su hija descubrieron la infidelidad del patriarca de la familia. La reacción fue tan fuerte que terminó en una pelea donde ambas golpearon a la amante, dejando a todos los presentes sorprendidos por la violencia del momento.

Escándalo en centro comercial

Todo empezó con la difusión rápida de un video que muestra una violenta confrontación en pleno centro comercial. En las imágenes, una mujer aparece dándole puñetes y patadas a otra, quien sería la amante de su esposo. Lo que empezó como un forcejeo se convirtió en una batalla de golpes entre ambas.

La situación se complicó cuando apareció una tercera mujer, que sería la hija de la mujer presuntamente engañada, y también se sumó a la pelea, sujetando con fuerza del cabello a la supuesta amante.

En total, en el video que supera los 2 millones de reproducciones, se observan a tres mujeres y un hombre. Este último, con polo verde claro, intenta mediar y separar a las implicadas, pero sin éxito.

La grabación no solo muestra la pelea sino también la tensión emocional de las personas involucradas. La hija parece especialmente molesta y determinada, mientras que el hombre parece más preocupado por calmar la situación. Sin embargo, la violencia verbal y física no cesa, causando conmoción entre quienes vieron el video.

#BOCHORNOSO 🤦🏽 Caso de infidelidad reportado ayer (7AGO) en centro comercial de B/quilla. Mujer sorprendió a su pareja sentimental con la supuesta amante y junto a su hija le hicieron prueba de resistencia a la cabellera de la intrusa. El video se ha viralizado en todas las R/S. pic.twitter.com/81QeWDSqKK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 8, 2025

Reacciones en redes sociales

El video provocó un fuerte impacto en Barranquilla y en otras ciudades que rápidamente se hicieron eco del incidente. En redes sociales, muchas personas criticaron la escena y el comportamiento de los involucrados, especialmente por el papel que jugó la menor de edad en la pelea.

Algunos usuarios reprocharon que la joven, en lugar de mantenerse al margen, participara activamente en la agresión física. Otros señalaron que la confrontación debería haber sido dirigida al hombre involucrado en la infidelidad y no a la supuesta amante.

Comentarios como "A quien tiene que pegar es al hombre, no a ella" o "Qué gran ejemplo, ¿Creen que un hombre vale la pena para pelear así? No sean ridículas" se multiplicaron en los perfiles donde circuló el video.

También hubo quienes lamentaron la situación, calificándola de bochornosa y una muestra de malas decisiones, pues no se conocen versiones oficiales ni reportes de las autoridades sobre lo ocurrido, lo que deja el episodio solo como un escándalo público más.

La pelea protagonizada por madre e hija contra la amante de un hombre, tras descubrir una presunta infidelidad, generó un escándalo que se volvió viral.