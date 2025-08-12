Yahaira Plasencia y la hija mayor de Jefferson Farfán son vistas bailando en la misma discoteca

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de una fiesta donde la música y el baile eran protagonistas, se dio un encuentro inesperado que ya está dando que hablar. Yahaira Plasencia y la hija mayor de Jefferson Farfán, Maialén Farfán, fueron vistas bailando en la misma discoteca, algo que sorprendió a más de uno por el vínculo indirecto que existe entre ambas.

Yahaira Plasencia y Maialén Farfán

El programa de espectáculos Ponte en la cola difundió un video en el que se ve a Yahaira Plasencia disfrutando de la noche junto a su amiga íntima Paula Arias, líder de la orquesta Son Tentación.

Vestida para la ocasión y con su habitual energía, la popular salsera bailó, cantó y se dejó ver animada en un evento social que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

Pero ahí no quedó la cosa. A pocos metros, en la misma área VIP, estaba nada menos que Maialén Farfán, la hija mayor de Jefferson Farfán, exfutbolista y expareja de Yahaira Plasencia.

La joven de 20 años, que mantiene una relación cercana con la bailarina Xiomy Kanashiro —actual pareja de su padre—, disfrutaba de la velada en el mismo ambiente.

La coincidencia no tardó en encender las redes sociales, donde varios usuarios comentaron frases como "Ambas son amigas" y "Se tienen cariño", haciendo referencia a la aparente buena onda entre ambas, pese a los lazos cruzados que las unen.

'Diablillo' también estuvo en la fiesta

El registro no solo dejó en evidencia la cercanía física entre Yahaira Plasencia y Maialén Farfán. En la misma fiesta también apareció Luis Fernando Rodríguez, más conocido en el mundo del espectáculo como el 'Diablillo', expareja de Pamela López.

Luis Fernando Rodríguez ha sido visto en varias oportunidades junto a Yahaira Plasencia, aunque la intérprete de 'Y le dije no' siempre ha dejado claro que simplemente lo considera como un amigo.

Las cámaras captaron un momento particular: el 'Diablillo' hizo un gesto con la mano hacia la salsera, como indicando que la llamaría después. Un detalle que, para más de uno, reafirma que mantienen contacto muy frecuente y una relación de estrecha confianza.

Las imágenes confirmaron que Yahaira Plasencia y la hija mayor de Jefferson Farfán fueron vistas bailando en la misma discoteca durante una concurrida noche en la capital. Ambas compartieron el ambiente y disfrutaron de la música, en un momento que fue registrado por las cámaras y difundido en distintos medios y redes sociales.