Tragedia en Arequipa: Joven falleció ahogada mientras nadaba en piscina municipal

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Lo que era un día de recreación, terminó en una tragedia. Una joven que nadaba en una piscina municipal en Arequipa, falleció luego de perder el conocimiento. Sus familiares y otros usuarios no se percataron del momento en el que se desvaneció, siendo auxiliada demasiado tarde, sin que lograran reanimarla.

Ayuda no llegó a tiempo

El incidente ocurrió cerca pasado el mediodía de este viernes 2 de diciembre, cuando una joven mayor de edad identificada como Dana Sofía Nina Abarca, se encontraba en la Piscina Municipal de Jorge Chávez, en el distrito de Paucarpata. La víctima arribó a este establecimiento en compañía de su padres y otros parientes.

Testigos señalaron que la joven nadaba por un área, mientras que sus familiares estaban en otra zona del establecimiento. Pese a que habían otros usuarios dentro del agua, no se percataron del momento en el que perdió el conocimiento y se hundió, por lo que no dieron aviso a los responsables.

Los familiares de Nina Abarca creyeron que ella había abandonado el recinto tras no verla en la piscina, sin embargo, cuando su progenitor ingresó la encontró en el fondo y sin moverse. De inmediato la retiraron y le practicaron maniobras de resucitación, aunque sin lograr que recobre signos vitales.

Luego de llamar a una ambulancia del distrito, fue atendida en el lugar, aunque el personal de salud confirmó su deceso. Cabe precisar que según información del medio arequipeño Radio Contacto Sur, la piscina municipal no contaba en ese momento con un salvavida de turno, que se hubiera percatado del ahogamiento.

Víctima sufriría de epilepsia

Efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la locación donde ocurrió la tragedia a la espera de representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue central de Arequipa. Una de las hipótesis que se manejan es que la víctima sufría de epilepsia.

Se esperara que la necropsia de ley que le practiquen al cuerpo determine si en efecto sufría de este trastorno cerebral crónico o hubo otro factor que le hizo desvanecerse. Las investigaciones determinarán las responsabilidades del establecimiento por no contar con personal de salvataje.

Una joven de 19 años falleció este viernes 2 de diciembre en la Piscina Municipal Jorge Chávez, en el distrito de Paucarpata, en Arequipa. La mujer de 18 años perdió el conocimiento sin que nadie se percatara y ante la falta de un salvavidas, sus familiares no pudieron salvarla.