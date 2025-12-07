Miraflores celebra el Festival "Perú Lee Más" con precios accesibles y actividades culturales hasta el 8 de diciembre

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Cultural

En pleno corazón de Miraflores, frente al Parque Kennedy, se desarrolla el 1er. Festival "Perú Lee Más", un evento que busca promover la lectura y la cultura con precios accesibles y una amplia oferta editorial. La feria se instaló en el Pasaje Porta y permanecerá abierta hasta el lunes 8 de diciembre como un punto de encuentro para familias, estudiantes y amantes de los libros.

La inauguración se realizó el jueves 4 de diciembre con la presencia de autoridades locales y representantes del sector educativo. El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, destacó el aporte cultural del festival y expresó su entusiasmo por la iniciativa de Derrama Magisterial y Librerías Crisol.

"Nosotros estamos maravillados por todo el aporte que Derrama Magisterial hace a la cultura del país con las librerías Crisol, un icono de la lectura en el Perú. Nos es muy grato compartir esta oportunidad para acercar a la comunidad a más de 22,000 títulos. Saludo todo el esfuerzo por transmitir información, conocimiento y la cultura del país.", señaló durante su discurso.

Reconocimiento institucional y compromiso cultural

El evento también contó con la participación de la presidenta del Directorio de Derrama Magisterial, Olga Morán, quien agradeció el apoyo de la municipalidad para abrir este espacio como parte del 60 aniversario de la institución.

"Nos permite seguir trabajando en pro de la educación y la cultura", afirmó, subrayando la importancia de ofrecer libros a precios convenientes para todos los públicos.

La feria reúne stands de reconocidas editoriales y librerías, lo que amplía la oferta de títulos y géneros disponibles. Con ello, se busca consolidar la lectura como un hábito esencial en la vida cotidiana y fortalecer la relación de la comunidad con la cultura escrita.

La feria estará abierta hasta el lunes 8 de diciembre.

Diversidad editorial y actividades para niños

El Festival "Perú Lee Más" ofrece stands de editoriales internacionales como Penguin Random House y Planeta, además de espacios dedicados a la literatura infantil. Los niños y niñas pueden disfrutar de lecturas, juegos y actividades en el stand de Leo A Bordo, una biblioteca itinerante que lleva cultura y entretenimiento a colegios y comunidades.

El profesor Fidel Aedo, presidente del Directorio de Crisol, destacó que maestras y maestros de todo el país valoran estas estrategias que apoyan su labor docente.

"Estas iniciativas refuerzan el compromiso con la promoción de la lectura y el trabajo educativo", comentó.

La iniciativa demuestra que la lectura puede ser accesible y atractiva cuando se generan espacios inclusivos y participativos. Hasta el 8 de diciembre, el Pasaje Porta será un lugar donde la cultura y la educación se encuentran, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con los libros y reafirmando la importancia de la lectura como motor de desarrollo.