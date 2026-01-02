Trabajadores de Leoncio Prado realizan plantón por incumplimientos laborales y retrasos salariales en obra municipal

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Alrededor de 60 trabajadores de construcción civil realizaron un plantón en la obra Leoncio Prado para denunciar presuntos incumplimientos laborales, principalmente el retraso en el pago de la última quincena por parte de la empresa a cargo del proyecto.

Protesta en plena obra municipal

Alrededor de 60 trabajadores de construcción civil realizaron un plantón en la obra Leoncio Prado para denunciar presuntos incumplimientos laborales, principalmente el retraso en el pago de la última quincena por parte de la empresa a cargo del proyecto.

La protesta se desarrolló esta mañana bajo la modalidad de paro de brazos caídos, como una medida de presión ante la falta de respuestas oportunas tanto de la empresa como de las autoridades responsables de la supervisión de la obra.

Pago pendiente genera malestar

Según informaron los obreros, el pago correspondiente a la quincena debía efectuarse el 28 de diciembre; sin embargo, al coincidir con un domingo, se esperaba que el depósito se realizara el lunes o martes siguiente, considerando además que se trataba de una fecha cercana a fin de año.

Pese a los compromisos asumidos por la administración, el dinero no habría sido abonado dentro del plazo anunciado.

Jorge Abril Flores, obrero de construcción civil y encargado del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, explicó los motivos que originaron la medida de fuerza.

"Estamos haciendo este paro de brazos caídos por el incumplimiento de la empresa, porque el sueldo tenía que abonarse el 28 de diciembre y hasta el día de hoy no se ha hecho efectivo", señaló Jorge Abril, precisando que la deuda corresponde únicamente a la quincena trabajada.

Abril Flores indicó que estas deficiencias ya fueron expuestas en reuniones previas con representantes municipales, sin que se adopten medidas correctivas.

"Detrás de cada trabajador hay una familia que espera el sueldo; nosotros cumplimos con nuestras labores y lo mínimo que exigimos es respeto y que se cumpla con el pago", afirmó el representante de los obreros.

El plantón en la obra Leoncio Prado busca visibilizar una problemática que, según los trabajadores, se repite en distintos proyectos públicos. Con esta medida, exigen la intervención de las autoridades competentes para frenar los incumplimientos laborales y garantizar el respeto de los derechos de quienes sostienen estas obras con su trabajo diario.