Pasaje de alimentadores del Metropolitano subirá a S/3.50 en estas rutas desde el 5 de enero

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el pago de una tarifa integrada de S/3.50 para tres rutas con destinos largos.

Con esta actualización, los usuarios de estos buses alimentadores tendrán que pagar la tarifa sin importar el paradero final. Sin embargo, se tendrá el beneficio de no pagar un costo adicional al hacer transbordo en los paraderos de Naranjal y Matellini. Conoce cuáles son las tres rutas que tendrán un nuevo costo.

Tres nuevas rutas alimentadoras con tarifa S/3.50

Con la llegada del ano 2026, una nueva actualización en los pasajes de los alimentadores del Metropolitano ha llegado. Las rutas alimentadoras Milagros de Jesús, Bertello y Puente Piedra contarán con la tarifa integrada de S/3.50 tal como lo confirmó la ATU a través de sus canales oficiales.

Con ello, los usuarios de estas tres rutas alimentadoras podrán acceder al servicio pagando la nueva tarifa a aplicar desde el próximo lunes 5 de enero. Esta actualización regirá tanto para los usuarios que realicen las rutas más largas como los que viajen dentro de la ruta del alimentador.

Sin costo adicional en trasbordos en Naranjal y Matellini

Según precisó la ATU, con la nueva tarifa actualizada de S/3.50, a los usuarios que viajen desde Puente Piedra, Comas o Los Olivos hacia Villa El Salvador, no se les aplicará cobro adicional al momento de hacer transbordo en los terminales Naranjal y Matellini.

Así, si viajas desde estos tres distritos como puntos iniciales a través de los tres buses alimentadores no se cobrará un costo adicional en los dos terminales mencionados para llegar hacia el distrito sureño de la ciudad.

"Tu conexión en Naranjal será de S/0.00", precisó la entidad. Por ello, al momento de volver a validar la tarjeta, el sistema no volverá a cobrar ningún monto adicional.

Sin embargo, si transcurren más de dos horas con dos minutos desde que se abordó el primer bus alimentador, el beneficio de cero soles ya no será válido.

Para acceder a este servicio se puede realizar usando la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. Por ello, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recomienda recargar la tarjeta con anticipación.

Ahora, desde el lunes 5 de enero esta nueva tarifa será aplicada para los tres buses alimentadores que partan desde los distritos de Puente Piedra, Comas y Los Olivos hacia Villa El Salvador con el fin de tener una tarifa integrada.