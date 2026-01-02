Universitario confirmó el canal que transmitirá la Noche Crema 2026: "Para todo el Perú"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las negociaciones finalmente tuvieron buen puerto y Universitario de Deportes confirmó al canal de televisión que transmitirá la Noche Crema 2026. Tal como se anunció en días previos, este acuerdo permitirá que la presentación del plantel y el partido amistoso que cerrará la velada, sea visto a nivel nacional.

¿Qué canal trasmitirá la Noche Crema?

El pacto que el actual tricampeón del fútbol peruano consiguió es con TV Perú, el canal del Estado, que será el encargado de transmitir todo el cronograma. Así lo hizo saber el cuadro crema este viernes 2 de enero a través de una publicación en sus redes sociales.

"Un espectáculo para todo el Perú. La Noche Crema 2026, la noche más esperada por la hinchada crema, será transmitida en vivo por la señal de TV Perú. Disfrutemos juntos de la presentación del tricampeón", manifiesta el post compartido en los canales oficiales del cuadro merengue.

𝗨𝗻 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮𝗰𝘂𝗹𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗿Ⓤ 🤩📺



La #NocheCrema2026, la fiesta más esperada por la hinchada crema, será transmitida en vivo por la señal de @noticias_tvperu.



¡Disfrutemos juntos de la presentación del tricampeón! 💪#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/V6h29Lxb92 — Universitario (@Universitario) January 2, 2026

Usuarios e hinchas del equipo de Ate aprobaron esta decisión, pidiendo incluso que transmita el resto de los partidos de la temporada. "Lo mejor que pudieron decidir", "A cada rincón del país", "Disponible para todo el país. Que lujo", "Universitario del Perú, para todo el Perú", fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Sin embargo, la posibilidad de que todos los compromisos del equipo que ahora dirige Javier Rabanal sean transmitidos por el canal de Estado es improbable. Esto debido al fin de su contrato con Gol Perú y que como el resto de clubes, debería suscribir uno con la FPF y 1190, pese a la negativa de Franco Velazco y la administración crema.

Mininter autorizó el evento

El último lunes el área legal de la 'U' y de Alianza Lima se reunieron en Palacio de Gobierno con las autoridades, debido a que la presentación de ambos estaba fijada para la misma fecha. Ante la negativa inicial del ministerio de Interior, Vicente Tiburcio, presentaron sus descargos para que cambie de opinión.

Finalmente, hubo cambio de parecer del Ejecutivo y se autorizó ambos eventos, que se realizarán el sábado 24 de enero. Mientras que la Noche Blanquiazul será en el estadio Alejandro Villanueva (8.00 inicio del partido ante Inter Miami), el de los cremas será una hora más tarde (frente a la Universidad de Chile).

De manera oficial, Universitario confirmó que TV Perú será el canal que transmitirá la Noche Crema 2026. La directiva llegó a un acuerdo con el canal del Estado para que sea llevado a todo el territorio nacional.