RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Hinchas están conformes

Universitario confirmó el canal que transmitirá la Noche Crema 2026: "Para todo el Perú"

El próximo 24 de enero se realizará la Noche Crema, la presentación del plantel 2026 de Universitario, que confirmó al canal que tendrá en exclusiva la transmisión de este evento deportivo.

Noche Crema 2026 ya tiene canal oficial que se encargará de la transmisión.
Noche Crema 2026 ya tiene canal oficial que se encargará de la transmisión. (Difusión)

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 02/01/2026

Síguenos en Google News Google News

Las negociaciones finalmente tuvieron buen puerto y Universitario de Deportes confirmó al canal de televisión que transmitirá la Noche Crema 2026. Tal como se anunció en días previos, este acuerdo permitirá que la presentación del plantel y el partido amistoso que cerrará la velada, sea visto a nivel nacional.

¿Qué canal trasmitirá la Noche Crema?

El pacto que el actual tricampeón del fútbol peruano consiguió es con TV Perú, el canal del Estado, que será el encargado de transmitir todo el cronograma. Así lo hizo saber el cuadro crema este viernes 2 de enero a través de una publicación en sus redes sociales.

"Un espectáculo para todo el Perú. La Noche Crema 2026, la noche más esperada por la hinchada crema, será transmitida en vivo por la señal de TV Perú. Disfrutemos juntos de la presentación del tricampeón", manifiesta el post compartido en los canales oficiales del cuadro merengue.

Usuarios e hinchas del equipo de Ate aprobaron esta decisión, pidiendo incluso que transmita el resto de los partidos de la temporada. "Lo mejor que pudieron decidir", "A cada rincón del país", "Disponible para todo el país. Que lujo", "Universitario del Perú, para todo el Perú", fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Alianza Lima ya tiene en la mira a su sexto extranjero: Joven promesa del fútbol uruguayo se convertiría en blanquiazul
Lee también

Alianza Lima ya tiene en la mira a su sexto extranjero: Joven promesa del fútbol uruguayo se convertiría en blanquiazul

Sin embargo, la posibilidad de que todos los compromisos del equipo que ahora dirige Javier Rabanal sean transmitidos por el canal de Estado es improbable. Esto debido al fin de su contrato con Gol Perú y que como el resto de clubes, debería suscribir uno con la FPF y 1190, pese a la negativa de Franco Velazco y la administración crema.

Mininter autorizó el evento

El último lunes el área legal de la 'U' y de Alianza Lima se reunieron en Palacio de Gobierno con las autoridades, debido a que la presentación de ambos estaba fijada para la misma fecha. Ante la negativa inicial del ministerio de Interior, Vicente Tiburcio, presentaron sus descargos para que cambie de opinión.

Finalmente, hubo cambio de parecer del Ejecutivo y se autorizó ambos eventos, que se realizarán el sábado 24 de enero. Mientras que la Noche Blanquiazul será en el estadio Alejandro Villanueva (8.00 inicio del partido ante Inter Miami), el de los cremas será una hora más tarde (frente a la Universidad de Chile).

Alan Cantero llegó a la capital para seguir en Alianza Lima: "Estoy muy feliz de estar acá nuevamente"
Lee también

Alan Cantero llegó a la capital para seguir en Alianza Lima: "Estoy muy feliz de estar acá nuevamente"

De manera oficial, Universitario confirmó que TV Perú será el canal que transmitirá la Noche Crema 2026. La directiva llegó a un acuerdo con el canal del Estado para que sea llevado a todo el territorio nacional.

Temas relacionados canal de televisión nivel nacional Noche Crema peru Universitario de Deportes

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA