Conductor que atropelló a menor en Gamarra también es padre, señala abogado: "Está sumamente afectado"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el deceso de un menor de 2 años en las calles del emporio comercial de Gamarra, el conductor de la camioneta blindada pasó a disposición policial para determinar su responsabilidad en lo que se configura como un accidente vehicular.

Al respecto, el abogado de la empresa de seguridad Hermes, Vicente Amable, precisó que las investigaciones del caso continúan y que el conductor se encuentra afectado por el accidente sumado al hecho de que también es padre de familia.

Empresa asume gastos

Desde los exteriores de la Morgue de Lima, el representante de la empresa de seguridad brindó información sobre el curso de la investigación tras la pérdida del menor atropellado a pocas horas de finalizar el año 2025.

El letrado precisó que la empresa se encuentra involucrada en el accidente por ser propietaria del vehículo con que ocurrió el lamentable deceso. En ese sentido, indicó que la compañía está brindado las mayores facilidades con la familia afectada.

Amable precisó que desde que ocurrió el accidente, los gastos económicos están siendo cubiertos por el SOAT y parte del seguro vehicular de la empresa Hermes.

Señaló que mediante un contrato se están incluyendo diversas coberturas como la sepultura del menor, el nicho y "todos los elementos que comprenden este servicio", precisó para el medio Latina Noticias.

Conductor es padre de familia

Respecto a la situación del conductor de la furgoneta blindada, señaló que éste se está sometiendo a todos los análisis, pruebas y declaraciones que tiene que brindar para esclarecer el caso ocurrido.

La investigación se encuentra a cargo de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP).

A ello, se suma el inicio de la investigación preliminar tras el accidente vehicular por parte de la Fiscalía para determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

Así, el conductor Benjamín Rojas está siendo investigado por el delito de homicidio culposo y el cual fue detenido en flagrancia tras el atropello del menor.

Ante el caso que enfrenta Rojas, la empresa ha precisado que ha entregado el soporte legal y el acompañamiento que corresponde para el conductor.

"El conductor es un ser humano, él está sumamente afectado porque el es padre de familia también y está conmocionado con lo que ha ocurrido", detalló el abogado de la empresa de seguridad.

Sobre su continuidad en la empresa, señaló que "habría que esperar" el fin de la investigación realizada en contra del conductor. "La empresa evaluará la continuidad de un trabajador en nuestra empresa".

Con las investigaciones iniciadas, el conductor involucrado en el atropello de un menor de 2 años en Gamarra continúa bajo disposición policial. El abogado de Hermes precisó que éste es padre de familia.