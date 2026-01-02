Tacna Lidera en ejecución, pero alerta por la calidad del gasto especialista advierte que el reto es invertir mejor

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La ejecución, la calidad del gasto y el impacto real de las inversiones en Tacna vuelven al centro del debate tras el cierre presupuestal del año 2025. Según datos del portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 1 de enero de 2026 el Gobierno Regional de Tacna (GRT) alcanzó una ejecución de inversiones del 98,1 %, ubicándose en el octavo lugar del ranking nacional. Sin embargo, para el especialista en inversiones públicas, Robert Perca, este resultado no debe ser motivo de conformismo.

"En lo que estamos fallando en Tacna ya hace muchos años no es la capacidad de gasto... lo que nos está faltando es calidad", afirmó Perca, al remarcar que el MEF solo mide la ejecución, pero no la calidad del gasto ni el beneficio tangible para la población.

Presupuesto regional: menos reto, más responsabilidad

Perca explicó que el desafío del GRT es menor frente a otras regiones del país. Mientras Tacna manejó en 2025 un presupuesto de 329 millones de soles, regiones como Loreto, Cusco y Piura superaron los 1,000 millones.

Desde su perspectiva, la alta ejecución no se traduce necesariamente en desarrollo si las obras no responden a prioridades claras ni solucionan problemas estructurales.

Municipios con desempeño desigual

A nivel de gobiernos locales, Tacna ocupó por segundo año consecutivo el primer lugar nacional, con un promedio de ejecución del 92,8 %. Cuatro municipalidades lograron el 100 %: Pocollay, Palca, Ilabaya y la Municipalidad Provincial de Tacna. De los 28 municipios de la región, 24 superaron el promedio nacional.

No obstante, el especialista calificó como "inconcebible" el caso de Alto de la Alianza, que solo ejecutó el 50,2 % de su presupuesto de 36,7 millones de soles "Un distrito urbano con recursos automáticos por canon no tiene excusas para postergar obras", enfatizó.

Gestión pública

Ilabaya y la apuesta por proyectos grandes

Uno de los casos destacados fue Ilabaya, municipio que administró más de 200 millones de soles. Según Perca, su estrategia consistió en concentrar capital humano en proyectos de gran envergadura, como la represa en la subcuenca del río Higuerani, evitando "atomizar" el presupuesto en pequeñas obras de bajo impacto.

Finalmente, Perca informó que entre 2024 y 2025 se adjudicaron 503 millones en Obras por Impuestos, aunque la región solo ha usado una cuarta parte de su capacidad total. Para 2026, con un PIA menor pero mejores precios del cobre, el reto vuelve a ser el mismo: mejorar la ejecución, elevar la calidad del gasto y lograr que las inversiones en Tacna sí se sientan en la calle.