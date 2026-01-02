RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Un silencio calculado

Maduro posterga pronunciamiento sobre ataque de la CIA en Venezuela: "Quizás lo conversemos dentro de unos días"

El presidente venezolano prometió que hablará "en unos días" sobre el ataque con drones confirmado por Donald Trump la semana anterior, mientras crecen las tensiones con Estados Unidos.

Maduro posterga pronunciamiento sobre el ataque a tierra en Venezuela.
Maduro posterga pronunciamiento sobre el ataque a tierra en Venezuela. (Composición Exitosa)

02/01/2026

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que se pronunciará "dentro de unos días" sobre el presunto ataque de la CIA en territorio venezolano. La declaración se produjo durante una entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, transmitida por el canal estatal VTV, en la que el mandatario evitó confirmar o dar detalles sobre el incidente.

Maduro sostuvo que el sistema defensivo nacional, integrado por fuerzas populares, militares y policiales, garantiza la integridad territorial y la paz del país. "Nuestro pueblo está seguro y en paz", aseguró, sin ofrecer más precisiones.

El ataque reconocido por Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la semana pasada que la CIA ejecutó un ataque con drones en diciembre contra una instalación portuaria en la costa venezolana. Según fuentes citadas por CNN, el lugar habría sido utilizado por la organización criminal Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones.

Este sería el primer ataque conocido dentro de territorio venezolano desde que Washington desplegó activos militares en el Caribe, en el marco de su estrategia contra el narcotráfico. Desde septiembre, EE.UU. asegura haber destruido 34 embarcaciones en 28 operaciones en aguas internacionales, aunque no ha presentado pruebas que respalden estas afirmaciones.

Conversaciones con Trump

Maduro también se refirió a las especulaciones sobre una segunda llamada con Trump. Aclaró que solo han conversado una vez, el 21 de noviembre de 2025, en una comunicación de diez minutos que calificó como "respetuosa". Sin embargo, reconoció que las "evoluciones post conversación no han sido agradables", en referencia al endurecimiento de las medidas estadounidenses.

Escalada de tensiones

Las relaciones entre Caracas y Washington se han intensificado en las últimas semanas. Trump anunció un "bloqueo total" de buques petroleros sancionados que transiten hacia o desde la costa venezolana, además de la confiscación de dos embarcaciones con crudo venezolano. Estas acciones se suman al ataque con drones y refuerzan la percepción de una escalada en el conflicto.

El silencio de Maduro sobre el presunto ataque de la CIA reflejaría una estrategia de espera, mientras las tensiones con Estados Unidos continúan aumentando. La confirmación de Trump sobre la operación militar y las medidas de bloqueo petrolero configuran un escenario de confrontación que podría tener repercusiones regionales.

En este contexto, la expectativa se centra en el pronunciamiento que Maduro prometió realizar "en unos días", clave para entender la posición oficial de Caracas frente a la ofensiva estadounidense.

