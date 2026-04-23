Más de 200 mil cuzqueños son afectados por retrasos en obras de saneamiento en Cachimayo: Culpan al PNSU por inacción

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Cusco

Para nadie es un secreto que gran parte del Perú aún no puede contar con el acceso digno al agua potable y otros servicios básicos. Esta vez, una obra que facilitaría esta situación en Cusco viene afectando a más de 200 mil habitantes por la demora e inacción de una entidad del Estado.

Demora en obras afectan a más de 200 mil cusqueños

En las últimas horas se ha conocido sobre la denuncia en los trabajos del proyecto Cachimayo en la capital arqueológica del Perú y que aún no culmina por presuntas irregularidades en su ejecución.

Según la información que llega desde el Cusco, la Etapa 2 de este ambicioso proyecto presenta un retraso de 10 meses, es decir más de 300 días. De acuerdo a lo indicado el principal responsable sería el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) que está a cargo de esta obra.

La razón crucial para su paralización sería la orden de reubicar los tanques de tormenta sin haber presentado un sustento técnico y sin previo aviso a la entidad que financia la ejecución del proyecto, el Banco Interamericano de Desarrollo.

Sin embargo, luego de este lapso de tiempo la orden quedó sin efecto volviendo al plan inicial, pero sin considerar las consecuencias de esta decisión. Ahora, los lugareños temen que la obra pueda quedar paralizada en su totalidad ya que existen razones de sobra para ello, según el Vice Decano del Colegio de Ingenieros del Cusco, José Cabezas Mancilla.

Más de 200 mil cusqueños son afectados por paralización del Proyecto Cachimayo.

"El hecho de que se emita una orden de reubicación y 10 meses después se deje sin efecto denota una grave carencia en la gestión del diseño. Pretender desconocer un atraso real e imputarlo al contratista es una práctica altamente riesgosa para la continuidad del proyecto. Al negar una ampliación de plazo legítima, el avance físico acumulado del contratista caerá por debajo del 80% frente al calendario vigente; esta situación es una causal directa para que la entidad proceda con la intervención económica de la obra o la resolución del contrato por incumplimiento", indicó a Expreso.

No hay pronunciamiento oficial

Respecto a esta situación, medios locales exigieron el pronunciamiento y presencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la zona. Sin embargo, la entidad envió a un funcionario que hasta el momento no habría informado sobre el avance del caso.

En resumen, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano sería el responsable de la demora en la construcción de la Etapa 2 del Proyecto Cachimayo y que estaría afectando a más de 200 mil cusqueños.