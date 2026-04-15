Cusco: MTC garantiza el mantenimiento de la vía de evitamiento en Ollantaytambo

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Cusco

Con la finalidad de asegurar el tránsito de residentes y turistas hacía la ciudad de Ollantaytambo ubicada en Cusco, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por medio de Provías Nacional, realizará trabajos de mantenimiento y control en la Vía de Evitamiento en la zona mencionada.

Asimismo, la intervención, coordinada con la municipalidad distrital ubicada en Cusco, responde al mayor flujo vehicular en esta ruta habilitada de forma temporal por las obras de pavimentación en el acceso principal a la ciudad.

Según una nota de prensa elaborada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se precisa que los trabajos se desarrollan en un tramos de aproximadamente tres kilómetros. Estos tramos correspondes a sectores de Araccama y Rumira que forman parte de la ruta nacional PE-28B.

¿Cómo se dará la ejecución de esta acción?

Para llevar a cabo la ejecución de esta acción, se requerirá la presencia de personal especializado y maquinaria pesada. Con este equipo, se garantizará la finalización conforme de esta vía de evitamiento.

De igual forma, es necesario tomar en cuenta que, además de estas acciones en favor de la vía, se tomara en cuenta labores orientadas al control de polvo para mejorar la visibilidad. De esta forma, se pueden mejorar las condiciones de tránsito para los usuarios.

MTC realizará mantenimiento a Vía de Evitamiento en Ollantaytambo

Asimismo, el mantenimiento también abarcará trabajos de perfilado, compactado y afirmado de la superficie, por medio del uso de equipos como motoniveladora, rodillo y camiones cisterna.

Importancia de la conservación vial

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que viene ejecutando intervenciones orientadas a garantizar el transporte y seguridad en la vía de evitamiento de Ollantaytambo, en la región Cusco.

"Estas intervenciones buscan preservar la estructura del camino y su operatividad hasta la culminación de los trabajos de pavimentación en la vía principal a la ciudad de Ollantaytambo", acotó el MTC.

Es decir, estas acciones buscan mantener en óptimas condiciones la infraestructura mientras avanzan los trabajos de pavimentación en la vía principal que conecta con la ciudad que recibe a diario gran cantidad de turistas.

De acuerdo con el sector, estas labores forman parte de su política de conservación vial, la cual se ejecuta de manera continua en distintas regiones del país con el objetivo de asegurar el tránsito seguro de vehículos y peatones, así como prolongar la vida de las carreteras y ayudar al desarrollo económico y social de las localidades beneficiadas.