Terremoto de magnitud 7.8 azota Filipinas y activa alerta de tsunami: ¿Tiene implicancias en el Perú?

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 07/06/2026
Durante la mañana de este lunes 8 de junio, un terremoto de magnitud 7.8 se registró en Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. A continuación, entérate los detalles en la presente nota y si tiene implicancia o no en el litoral peruano.
Fuerte movimiento telúrico causa pánico y destrucción en Asia
De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 35 kilómetros y su epicentro se localizó a unos 20 kilómetros al sur de la isla de Mindanao.
Diversas plataformas han reportado graves daños a las propiedades, edificios, zonas comerciales de General Santos, Koronadal, Davo e incluso la Universidad Notre Dame de Dadiangas sufrió afectaciones a su infraestructura.
En ese sentido, el Instituto Filipino de Volcanología y Sismología activó una alerta de tsunami para las costas de Filipinas, con la posibilidad que pueda replicarse en Japón, Indonesia, Palaos, Estados Federados de Micronesia, Taiwán y Papúa Nueva Guinea, con olas que podrían alcanzar una altura superior a un metro por encima del nivel normal de las mareas, pudiendo llegar a ser aún más altas en bahías cerradas y estrechos.
Por su parte, la Oficina de Defensa Civil y el Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) reportaron que están coordinando la respuesta y el monitoreo en todas las áreas afectadas por la alerta de tsunami. Asimismo, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD) ha recibido instrucciones para movilizar "bienes de socorro y asegurar la operatividad de los centros de evacuación" del país.
Quien también se pronunció fue el presidente de Filipinas, Ferdinand Marco, donde, a través de un comunicado, envió un mensaje de calma a todos sus connacionales en este difícil momento que les toca vivir.
"Esta mañana se ha producido un fuerte terremoto frente a la costa de Sarangani, y actualmente hay una alerta de tsunami vigente en varias provincias costeras de Mindanao. He ordenado a todos los organismos gubernamentales pertinentes que actúen de inmediato", sostuvo.
Implicancias en el Perú
Con referente a alguna consecuencia en el litoral peruano, desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú indican que están "intensificando la vigilancia", no descartando que pueda activarse una alerta de tsunami con el transcurrir de las horas.
Es importante recordar que, nuestro país se ubica sobre el denominado "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú y también el continente asiático.
A continuación, siga estas recomendaciones en caso se produzca un sismo en su región:
- Mantenga la calma.
- Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.
- Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro.
- No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.
Tras el terremoto ocurrido en Filipinas, es importante tener en cuenta estas recomendaciones, a fin de protegernos a nosotros mismos y también a quienes nos rodean en casa o en el trabajo, de presentarse en movimiento sísmico de similares características en el país.