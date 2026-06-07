Terremoto de magnitud 7.8 azota Filipinas y activa alerta de tsunami: ¿Tiene implicancias en el Perú?

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la mañana de este lunes 8 de junio, un terremoto de magnitud 7.8 se registró en Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. A continuación, entérate los detalles en la presente nota y si tiene implicancia o no en el litoral peruano.

Fuerte movimiento telúrico causa pánico y destrucción en Asia

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 35 kilómetros y su epicentro se localizó a unos 20 kilómetros al sur de la isla de Mindanao.

Notable quake, preliminary info: M 7.8 - 24 km WSW of Burias, Philippines https://t.co/sE8NEOL4Cm — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 7, 2026

Diversas plataformas han reportado graves daños a las propiedades, edificios, zonas comerciales de General Santos, Koronadal, Davo e incluso la Universidad Notre Dame de Dadiangas sufrió afectaciones a su infraestructura.

🔴 #URGENTE | Otro video del momento del derrumbe de un edificio después del fuerte terremoto en Filipinas. pic.twitter.com/9ZSCsHXLbE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 8, 2026

En ese sentido, el Instituto Filipino de Volcanología y Sismología activó una alerta de tsunami para las costas de Filipinas, con la posibilidad que pueda replicarse en Japón, Indonesia, Palaos, Estados Federados de Micronesia, Taiwán y Papúa Nueva Guinea, con olas que podrían alcanzar una altura superior a un metro por encima del nivel normal de las mareas, pudiendo llegar a ser aún más altas en bahías cerradas y estrechos.

Por su parte, la Oficina de Defensa Civil y el Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) reportaron que están coordinando la respuesta y el monitoreo en todas las áreas afectadas por la alerta de tsunami. Asimismo, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD) ha recibido instrucciones para movilizar "bienes de socorro y asegurar la operatividad de los centros de evacuación" del país.

Quien también se pronunció fue el presidente de Filipinas, Ferdinand Marco, donde, a través de un comunicado, envió un mensaje de calma a todos sus connacionales en este difícil momento que les toca vivir.

"Esta mañana se ha producido un fuerte terremoto frente a la costa de Sarangani, y actualmente hay una alerta de tsunami vigente en varias provincias costeras de Mindanao. He ordenado a todos los organismos gubernamentales pertinentes que actúen de inmediato", sostuvo.

Implicancias en el Perú

Con referente a alguna consecuencia en el litoral peruano, desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú indican que están "intensificando la vigilancia", no descartando que pueda activarse una alerta de tsunami con el transcurrir de las horas.

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - SE INTENSIFICA VIGILANCIA

07-06-26 18:37:40

Magnitud: 7.8 Mw

Referencia: 24 km WSW of Burias, Philippines

Profundidad: 35.00 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/pDosYLCx40 — Hidrografía Perú (@DHN_peru) June 8, 2026

Es importante recordar que, nuestro país se ubica sobre el denominado "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú y también el continente asiático.

A continuación, siga estas recomendaciones en caso se produzca un sismo en su región:

Mantenga la calma .

. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

que puedan caerse debido al movimiento telúrico. Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro .

que hay donde te encuentras, busque un . No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

Tras el terremoto ocurrido en Filipinas, es importante tener en cuenta estas recomendaciones, a fin de protegernos a nosotros mismos y también a quienes nos rodean en casa o en el trabajo, de presentarse en movimiento sísmico de similares características en el país.