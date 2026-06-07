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Elecciones 2026: Resultados finales de la segunda vuelta podrían proclamarse dentro de 30 días, según JNE

El titular del JNE, Roberto Burneo, anunció que los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral podrían darse a conocer en un plazo máximo de 30 días.

Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones
Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones (difusión)

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 07/06/2026

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En el marco de la etapa final de las Elecciones Generales 2026, que se desarrolló este domingo 7 de junio, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que los resultados finales de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se podrían emitir de manera oficial en un plazo máximo de 30 días.

"Hemos estimado un plazo máximo de 30 días para poder emitir los resultados finales. Comprendamos que eso se deba a que nuestro proceso jurisdiccional es muy garantista y establece una serie de etapas que deben ser cumplidas para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa", indicó.

Boca de urna de Ipsos y conteo rápido de Transparencia

Tras cerrarse las mesas de votación en todo el territorio nacional y en los países del extranjero, la encuestadora Ipsos emitió a las 5:00 p.m. sus resultados de boca de urna. Este método consiste en un sondeo realizado a electores, a quienes se les pregunta por su preferencia electoral a las salidas de los locales de sufragio.

En los resultados de la encuestadora Ipsos, Keiko Fujimori se mantiene en un primer lugar con un 50.7 % de los votos, superando a Roberto Sánchez, que tiene un 49.3 %. En sondeo, la lideresa de Fuerza Popular se perfila como la candidata con más probabilidades de convertirse en el próximo presidente de la República.

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Sin embargo, a las 9:00 p.m., la Asociación Civil Transparencia, en conjunto con Ipsos, presentó su informe de conteo rápido de la segunda vuelta presidencial, colocando al candidato presidencial de Juntos por el Perú con un 50.3 % sobre los 49.7 % de la lideresa de Fuerza Popular

Conteo rápido de la segunda vuelta electoral 2026, según Transparencia (captura de pantalla)
Conteo rápido de la segunda vuelta electoral 2026, según Transparencia (captura de pantalla)

Un escenario similar registra el conteo rápido de Datum, encuestadora que posiciona a Roberto Sánchez con 50.14% de los votos, sobre Keiko Fujimori con 49.86%. Cabe destacar que, a diferencia del flash electoral a boca de urna, el conteo rápido tiene un margen de error de ±1%; mientras que la primera figura tiene uno de ±3%.

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En conclusión, el titular del JNE, Roberto Burneo, anunció que los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral podrían darse a conocer en un plazo máximo de 30 días.

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