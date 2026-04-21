¡Turismo se dispara! Lambayeque atrae a más de un millón de turistas tras cumplirse próximamente primer año del papa León XIV

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas semanas de cumplirse el primer año de mandato del papa León XIV, como jefe supremo de la iglesia católica. La región de Lambayeque se alista para recibirlo en su próxima visita programa este año.

Asimismo, desde que se dio a conocer la conexión del sumo pontífice con el Perú, en especial con Chiclayo, la población no ha desaprovechado la oportunidad de visitar el lugar donde vivió tanto años el actual jefe de la iglesia.

Estadísticas que revelan el incremento

De este modo, el año pasado se contabilizó un total de un millón 100 visitantes a la región de la costa norte del Perú. Además, esta impactante cantidad de turismo masivo en la zona ha generado más de 450 millones de soles, según lo expresado por el director de turismo.

Incluso, el Gobierno Regional de Lambayeque ha tomado medidas para remodelar las calles de la ciudad y se encuentren en óptimas condiciones para recibir a nuevos visitas. Para realizar estas mejoras se ha destinado más de 20 millones de soles.

"Tenemos la plena seguridad de que vamos a recibir a más de 600 mil visitantes y que se va a generar un flujo económico de 350 millones de soles, aproximadamente", expreso el funcionario regional

¿Cuándo llegará el papa León XIV a Lambayeque?

Como parte de los preparativos ante la esperada visita del Papa León XIV, se vienen ejecutando mejoras en puntos clave de la región. Entre ellos, destacan las intervenciones en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, así como la restauración de la Capilla de Santa Verónica.

En este último caso, la obra responde a un pedido expreso del Sumo Pontífice y contempla una inversión de seis millones de soles.

La restauración de la Capilla de Santa Verónica es uno de los pedidos especiales del papa León XIV.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para recibir al líder de la Iglesia católica, cuya llegada al Perú está prevista entre noviembre y diciembre.

De acuerdo con lo adelantado, durante su paso por Lambayeque se evalúan posibles escenarios para el encuentro con la población, entre ellos las playas de Puerto Eten y la explanada de Reque, espacios que podrían albergar a miles de fieles.

Finalmente, la expansión de la información que une al actual papa con el país ha sido clave para que se mantenga vigente el turismo en la región y siga gestionando mayores visitas en Lambayeque.