Boca de urna 2026: Conoce la hora exacta en que se revelarán los primeros resultados de la segunda vuelta

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Luego de que ha comenzado el desarrollo de la jornada electoral, los ciudadanos peruanos en el territorio nacional y en todo el mundo ya se mantienen a la expectativa de los primeros resultados a boca de urna de la segunda vuelta en este proceso que definirá al próximo presidente de la República para los siguientes 5 años.

¿A qué hora se publicarán los primeros resultados y que estudio se usa?

El flash electoral de la segunda vuelta 2026 se dará a conocer a la población desde las 5:00 de la tarde . Este horario se ha definido tras el cierre de las votaciones con la finalización en las mesas de sufragio. Según Ipsos Perú, estas primeras aproximaciones tendrán un margen de error cercano al 3%, es decir, solo retratan una tendencia inicial y no el resultado oficial.

Asimismo, para la creación del reporte a boca de urna, más de 300 encuestadores que recogerán información en diferentes partes del territorio nacional. Un estudio que se realiza durante el día en los exteriores del los locales de votación en la que se eligen personas aleatorias para hacerles la consulta sobre que símbolo marcaron. Una herramienta con la que se puede saber una tendencia que muestre una cercanía a los resultados finales.

#Elecciones2026 Hoy a las 5:00 p.m. tendremos el Flash electoral con resultados de la encuesta a boca de urna🗳️

👉Conoce cómo se hace en nuestra infografía.

Recuerda que podrás ver los resultados a través de@Latina_pe y @peru21noticias#IpsosPeru pic.twitter.com/bMZk8tfjOA — Ipsos Perú (@ipsosperu) June 7, 2026

¿En dónde se pueden ver los resultados?

Los ciudadanos podrán seguir el boca de urna de la segunda vuelta 2026 mediante distintas señales televisivas y plataformas digitales como la señal de Exitosa. En ese sentido, el estudio elaborado por Ipsos Perú será transmitido por Latina. En paralelo, la consultora Datum Internacional difundirá sus informaciones a través de América Multimedia, lo que permitirá contrastar las primeras estimaciones de voto.

¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales?

Dado que la boca de urna refleja un primer vistazo de los resultados electorales que darán como primer puesto a cualquiera de los dos candidatos a la presidencia, las informaciones oficiales estarán a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El conteo de votos comenzará una vez concluido el cierre de urnas de manera gradual según se vaya digitalizando y verificando cada una de las actas que llenaron los votantes. De esta manera, el primer vistazo de los resultados a boca de urna 2026 serán presentados en un horario establecido para dar a conocer esta información a la población que se mantiene expectante ante quien llegará al sillón presidencial.