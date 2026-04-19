Midis abre nuevo centro infantil de Cuna Más en Quehue

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Cusco

El pasado viernes 17 de abril, por medio de una nota de prensa se dio a conocer la apertura de un nuevo centro infantil de El Programa Nacional Cuna Más en el distrito de Quehue, Cusco.

El programa nacional que forma parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) junto al gobierno regional de Cusco inauguraron el centro infantil de atención integral (CIAI) "Tres de Mayo", en el distrito de Quehue, provincia de Canas.

De igual manera, este espacio destinado a la atención infantil a menores de 36 meses de edad beneficiará aproximadamente a 20 niñas y niños en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, parte de la apertura de este centro fue la activa participación de las familias cusqueñas que mostraron su conformidad con este recurso dado por el estado.

Algunas de las autoridades encargadas de la habilitación fueron la directora general de Articulación de las Prestaciones Sociales del Midis, Ana Sofía Rodríguez, en representación de la titular del sector, Lily Vásquez.

Develación de la placa a cargo de las autoridades de la región

También participaron la directora ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más, Elizabeth Rojas, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo; además de los alcaldes del distrito de Quehue, Walter Oroche y el de la provincia de Canas, Andrés Olivares.

Infraestructura y alcance del programa

La nueva infraestructura se construyó e implementó con una inversión mayor a los 2.6 millones de soles y constara de un espacio de juego, aprendizaje, amor y cuidado seguros, según lo mencionado en la nota de prensa.

"Representa una esperanza tangible para un mejor futuro en el distrito", según el Midis

En lo que va del año, Cuna Más ha realizado inversiones de más de 10 millones de soles en la región Cusco para asegurar el derecho de la niñez a un desarrollo integral desde los primeros años de vida.

Este esfuerzo permite que más de 3,500 niñas y niños usuarios en 129 centros infantiles, a través del Servicio de Cuidado Diurno (SCD), reciban atención integral y cuidados de calidad.

De igual manera, favorece a más de 20,000 familias con gestantes, niñas y niños menores de 36 meses, mediante el Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF).

La importancia de estas medidas hace que los niños que forman parte del programa crezcan protegidos, mientras sus cuidadores responsables trabajan o estudian.

En conclusión, Cuna Más fortalece el desarrollo infantil en Cusco al beneficiar a miles de niñas, niños y familias con servicios de calidad.